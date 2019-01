Magneetvissers vinden pistool in gracht

Dat zei Rick Monné (23), die woensdag in de Burgemeester Cramergracht aan het magneetvissen was met drie vrienden. "Dat doen we wekelijks. Vaak vinden we fietsen, kluizen of geld. Gisteren vonden we ineens een pistool." Het zou gaan om het model Colt Target .22.



"We hebben dat nog nooit meegemaakt." De mannen, allemaal niet ouder dan 24, waren enthousiast en blij, maar belden wel gelijk de politie. "Daar hebben we niet over getwijfeld."