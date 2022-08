Magneetvisser vindt wapentuig uit Erasmusgracht maar klein bier: ‘In Brussel hengelde ik écht veel op’

John Vleers, gelauwerd magneetvisser, haalde vanochtend zijn schouders op toen hij vuurwapens en twee handgranaten uit het water viste in het Erasmuspark. ‘Dit is normale kost.’

Nee, John Vleers is niet snel onder de indruk. Afgelopen zondag viste hij in België ook al wat granaten uit het water. Een poos daarvoor nog twee bazooka’s. En wat dacht je van laatst in Brussel, toen hij verspreid over zeven dagen meer dan driehonderd wapens, zestig granaten en talloze kluizen – waarvan zo’n dertig nog gedeeltelijk of helemaal gevuld – op de kade hengelde? Zijn vangst in het Erasmuspark steekt er maar bleek bij af, zegt hij een beetje teleurgesteld.

Dinsdagochtend was hij al vroeg vertrokken naar het Erasmuspark. Om vijf uur zat hij aan het water. Al snel vond hij een aantal wapens. Daarna nog wat kogels en fietsen. En toen, rond een uur of negen, nog een zak met drie pistolen en een revolver, gevolgd door een granaat, en nog een.

Het verrast Vleers niet. Hij voelt al aan zijn magneet dat er vermoedelijk een handgranaat aan vastgeplakt zit. Dat maakt hem niet bang, want hij weet wat hij moet doen: rustig blijven, de magneet niet van de granaat losmaken (de granaat kan ontploffen en het dna dat erop zit kan beschadigen) en de hengel langzaam terug laten zakken in het water.

Nadat Vleers de tweede granaat uit het water had gevist, zaten al zijn magneten vast aan een vuurwapen of granaat. Hij kon niet meer verder vissen. Hij besloot de politie maar eens te bellen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was snel ter plaatse. “Wil je nog mee om naar de ontploffing te kijken?” vroeg iemand hem. “Nee,” zei Vleers. “Heb ik al genoeg gezien.” En hij reed naar huis.

Opmerkelijke vondsten

Magneetvissers vissen met een krachtige magneet voorwerpen van de bodem op, in een zoektocht naar bijzondere ijzeren vondsten. Voornamelijk munten, fietsen en gereedschap. Maar ook wapens dus. “Amsterdam is een aantrekkelijke regio, het vele water van de grachten en de hoge criminaliteitscijfers maken het een verrassing wat je omhoog kan halen,” zegt Roy Schouten, beheerder van magneetvissen.nl.

“Ik denk dat er in regio Amsterdam honderden magneetvissers actief zijn, hier kun je alles tegenkomen: kluizen, scooters, wapens. Een wapen is natuurlijk erg spannend, vaak illegaal gedumpt, en het kan met een misdrijf te maken hebben. Sowieso is het bezit van een gevonden vuurwapen illegaal en mag je dat als magneetvisser niet zomaar meenemen.”

Hoe vaak wapens en explosieven worden opgevist door magneetvissers is niet duidelijk, de politie houdt geen cijfers bij. Maar Magneetvissers zelf kijken er niet meer van op. “Wapens vinden we wekelijks. Explosieven komen met kleinere regelmaat voor, met name in Oost- en Zuid-Nederland, doordat daar veel werd gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is op veel plekken nu ook een verbod op magneetvissen.”

Het vinden van een stoffelijk overschot, zoals afgelopen maandag bij de Oudezijds Voorburgwal gebeurde, komt niet vaak voor. “Misschien eens per jaar,” zegt Schouten. “Een magneet plakt ook niet aan een lichaam, dus het is vaak puur toeval dat een lichaam omhoog komt.”

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: