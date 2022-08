Nieuws

Magneetvisser vindt vuurwapens en handgranaat in water Erasmuspark

Een magneetvisser heeft dinsdagochtend in het water in het Erasmuspark meerdere vuurwapens en een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is ter plaatse en doet onderzoek.