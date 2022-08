Magneetvisser vindt stoffelijk overschot in gracht Oudezijds Voorburgwal

De politie heeft de directe omgeving afgezet met linten en doet nog onderzoek. Beeld ANP XTRA

Het lichaam lag al in de gracht en kwam tijdens de werkzaamheden onder ogen van de magneetvisser. Die schakelde meteen de politie in.

Om wie het gaat is onduidelijk. Net zoals het nog onduidelijk is hoelang het stoffelijk overschot in de gracht heeft gelegen. De politie heeft de directe omgeving afgezet met linten en doet nog onderzoek.

