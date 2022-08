Magneetvisser vindt opnieuw wapens en granaten in Erasmusgracht

De magneetvisser vond vorige week ook al meerdere vuurwapens en een handgranaat, op dezelfde plek. Beeld -

Een gedeelte van het Erasmuspark was enige tijd afgesloten door de vondst. Dezelfde magneetvisser vond vorige week op die plek ook al meerdere vuurwapens en een handgranaat.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. “Deze worden veilig tot ontploffing gebracht in het Westelijk Havengebied.” De forensische opsporing van de politie neemt de gevonden vuurwapens mee, om die te onderzoeken.

Niet spannend meer

De magneetvisser, John Vleers, heeft de hobby al langere tijd en vist regelmatig explosieven op, vertelde hij vorige week aan Het Parool. Dat gebeurt zo vaak, dat hij van een vondst als deze eigenlijk niet meer opkijkt. “Dit is normale kost,” zei hij.

Ook de politie staat niet versteld van een dergelijke vondst. “Wapens vinden we wekelijks. Explosieven komen met kleinere regelmaat voor, met name in Oost- en Zuid-Nederland, doordat daar veel werd gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is op veel plekken nu ook een verbod op magneetvissen.”

