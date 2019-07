Magneetvisser vindt granaat in water bij Oude Doelenstraat

Het mogelijke explosief, gevonden in het water op de kruising van de Oudezijds Voorburgwal en de Oude Doelenstraat. Beeld Politie Amsterdam Centrum-Burgwallen

De politie kreeg een melding binnen dat er een explosief zou zijn aangetroffen in het water, opgeduikeld door een magneetvisser. Ter plaatse werd een onderzoek uitgevoerd, maar het bleef onduidelijk of het om ‘een verroest Amsterdammertje’ of ‘een oud explosief’ ging.

Daarop is besloten om de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op te roepen. Het voorwerp bleek een oude 8.8 Duitse granaat te zijn, zo laat de politie weten. De granaat is meegenomen door de EOD om het explosief op hun terrein tot ontploffing te brengen.