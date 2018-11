Magneetvisser vangt pistool en kogels in Zuidoost

Kogels

Brian koos voor een locatie bij een brug in Zuidoost, omdat 'je in de media wel vaker dingen leest over kogels en wapens in dit gedeelte van de stad.' Ook de brug was een strategische zet. Van eerdere pogingen in Almere, Naarden en op de Wallen in het centrum wist hij dat hij een goede kans had. "Mensen laten bij bruggen vaker wat vallen."



Bij de eerste poging was het meteen raak. De installatiemonteur haalde een paar kogels omhoog. "Het was een dubbelgevoel. Ik dacht: wauw, wat zit er nog meer? Maar ik vroeg mij ook af hoe veilig de buurt is."



Ook bij de volgende pogingen had hij beet. Hij haalde nog een pistool, messen en een kluis tevoorschijn. In de kluis zaten vooral horloges en sieraden. "Toen ik dat vuurwapen opviste, ging er wel even van alles door je heen."



Maar vanaf dat moment werd de situatie voor Brian ook onrustiger. "Omstanders vroegen wat ik met de spullen ging doen. Ik zei dat ik ze naar de politie wilde brengen, maar dat was als vloeken in de kerk."



Criminelen

De installatiemonteur doet naar eigen zeggen gewoon zijn plicht. "Wat moet ik met een pistool of messen thuis?" Wel ziet hij in dat hij criminelen minder blij maakt met zijn viskunsten. "Ik haal misschien zaken bovenwater die zij liever voorgoed verborgen zien."



Volgens de politie gaat het overigens niet om een echt vuurwapen maar om een knalwapen, dat wel omgebouwd kan om dodelijke kogels af te vuren. "Ik ben natuurlijk geen wapenexpert dus ik heb dat wapen gewoon opgepakt. Dat was niet zo slim."



Voor Brian is de kous nog niet af. Een buurtbewoner die hem had zien vissen, heeft gezegd dat hij iemand een kluis op dezelfde plek had zien dumpen. Brian heeft die kluis inderdaad met zijn magneet gevoeld, maar kreeg hem nog niet uit het water. Hij komt met bevriende magneetvisexperts terug om het klus nog te klaren. "Een goede vangst smaakt altijd meer."