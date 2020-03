Magische band met kapper Blom: ‘Het is vooral het aanraken’

Geknipt en geschoren in de Hobbemastraat. Beeld Amaury Miller

In Zuid neemt een kapper afscheid. Jörgen Blom sluit na 23 jaar de deur. Vaste klanten toosten deze middag op hem.

Ik vind het behoorlijk ontregelend allemaal.

Afscheid nemen van je kapper, alleen al dat. Je neemt toch ook geen afscheid van een schoenlapper, ook al kom je daar al twee decennia? Misschien moet ik erbij zeggen: ik kom al sinds mijn studententijd niet meer bij een echte kapper. Inhammen op mijn 25ste, kaal op mijn 35ste. Een tondeuse was al snel toereikend.

Een trauma was dat niet. De Here God gaf me een kansloze helm. Het lijkt me inderdaad een stuk dramatischer als je een weelderige bos krullen kwijtraakt. Dat je heel goed kunt voetballen en opeens valt je linkerbeen eraf.

Dus over die magische, ja bijna erotische band met een kapper moet ik me in de loop van de middag nog maar eens laten voorlichten.

Wat ook ontregelend is: Blom stopt dan wel in de Hobbemastraat, hij gaat in een ander pand gewoon vrolijk verder.

Maar drank is drank en het is vrijdagnamiddag, dus bij HIP Kappers – hip? serieus? – stroomt het vol met rouwende Oud-Zuiders.

In de zaak hangen ballonnen. Bij het barretje met drank is het druk. Op de kapperstafels liggen de hapjes uitgestald. Kipsaté, balletjes, tapas en een grote bak Haribo.

‘Haribo macht Kinder froh!’ galmt het dan altijd, werkelijk al-tijd door mijn hoofd – de vloek van opgroeien aan de Duitse grens.

‘Und Erwachsene ebenso!’

Klaar nu!

Daar is de kapper du jour. Blom vertelt hoe hij een kapperszaak had in Breda en elk weekend naar de RoXY kwam, we spreken over de bange jaren tachtig. In die stad wil ik wel een winkel, dacht hij, en in 1993 zag hij een advertentie in De Telegraaf. Voor een symbolisch bedrag kon hij een zaak overnemen met high potential en klanten als Marte Röling en Jan Cremer.

Het begin was lastig en Blom overwoog terug te keren naar Brabant, maar een fikse verbouwing en een nieuwe naam brachten alsnog het grote succes.

Ja, die naam. Daar moeten we het nog even over hebben. Hip?

Blom: “Dat woord kwam toen net een beetje op. Het staat voor Hair Innovation People.”

Ik laat het los. Wel wil ik weten wat dat toch is, die speciale band met een kapper.

Blom: “Ik zit aan jou. Jij komt in mijn energieveld. Dat ervaart een klant als heel vertrouwelijk. Je gaat vanzelf vertrouwelijke dingen vertellen. Het is vooral het aanraken. En mensen mooier maken.”

Ik snap het. In theorie.

Kluun neem plaats op het barretje. Hij spreekt zijn intimus Jörgen toe. “BN’ers, kakkers, patsers, pensionado’s, pleurislijers, nietsnutten, cokesnuivers, clubeigenaren, criminelen, bankiers, drugsdealers, chirurgen, schrijvers, scootermakelaars, presentatoren, dj’s, voetballers, voetbalvrouwen, Gooische vrouwen, schoolpleinmoeders, alimentatietrekkers, fashion victims, golddiggers, callgirls, botox­babes, siliconensletten: je hebt ze allemaal geknipt en geschoren hier in de Hobbemastraat.”

Ik vind het een fijne samenvatting.

Blom vertelt ook nog heel even over de afgelopen 23 jaar, een rollercoaster, positief en negatief, en hoeveel het hem heeft gebracht.

“Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik geloof in een nieuwe plek met minder druk en meer plezier.”

Volle kapperszaak: “Wij zijn er!”

Een emotioneel moment.

Wat Afscheid Jörgen Blom

Waar HIP Kappers, Hobbemastraat

Wie Jörgen Blom, Raymond van de Klundert, Manon Hofman, Caroline Smit, Hélène Jaspers, Miranda Bruinzeel, Marcel Pantera Wanneer 29 februari, 16.00 tot 20.00 uur

Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans heeft een hobbyende thuiskapster en een steeds geiler baardje

Schrijver Raymond van de Klundert spreekt kapper Jörgen Blom toe: “Jörgen, je bent een Harrie. Wij Harries gaan allemaal met je mee.” Daarna krijgt Blom de Harrie Oeuvreprijs. Beeld Amaury Miller

Agent Miranda Bruinzeel en Ineke Snels (Zwanenkoor) worden onder handen genomen door notaris Nicole van Smaalen en Joanne Davies (HIP kappers). Beeld Amaury Miller

Caroline Smit (rebalancer/zangeres): “Ik ga bijna janken.” Met vertaler Cara Tindemans, al 21 jaar klant, en Elsbeth van Saane (multi-inzetbaar). Beeld Amaury Miller

Ron Vreeswijk (voorheen KLM), René Korving (voorheen juridisch adviseur), Raoul Kuiper (Karma Brother) en go-go dancer Marcel Pantera: “Na al die jaren word je gewoon vrienden. Zo werkt dat.” Beeld Amaury Miller

Kapper Manon Hofman: “Jörgen gaat bij ons zitten in de Frans Halsstraat. We gaan Hofman & HIP heten.” Met compagnon Sofie Hofman en klant Claire Frydman. Beeld Amaury Miller