Magere opkomst bij demonstratie in Noord tegen nieuwe moskee

De demonstratie was een initiatief van extreemrechtse actiegroep Rechts in Verzet (RIV). De groep riep mensen op met behulp van een evenement op Facebook en het uitdelen van flyers. Tijdens de openingstoespraak van voorman Hugo Kuijper werd onder andere een Islamitische gebedsoproep afgespeeld uit een geluidsinstallatie. Ook waren er een aantal spandoeken met verschillende leuzen te zien, zoals: 'Behoud de Nederlandse cultuur, tradities, normen en waarden.'



Vincent Schoers (64) hield ook een toespraak, maar dan namens het Patriottisch Front. Hij zei hierin onder andere: "De scheiding tussen kerk en staat is er al sinds de tijd van Napoleon en die is er niet voor niks. De Islam staat haaks op de Nederlandse grondwet.'



'Totale plaatje'

Buurtbewoonster Nanda (45) zei niet alleen te demonstreren tegen de komst van de moskee. "Het gaat om het totale plaatje. Wij Nederlanders zijn er ook nog en nu is het enige dat wij moeten doen, betalen. Het lijkt wel of we wonen in Noord-Korea aan de Noordzee."