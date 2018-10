Magere Brug vanwege werkzaamheden zes nachten dicht

De elektronische installatie van de brug wordt vervangen, zodat de brug straks op afstand bediend kan worden. Ook worden de slagbomen vernieuwd.



Het testen van de bediening op afstand gaat gebeuren in zes nachten aan het eind van deze en het begin van volgende maand. De brug is dan vanaf middernacht tot 6.00 uur 's ochtends gestremd. Het gaat om 24, 25, 29, 30 en 31 oktober en 1 november. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de naastgelegen bruggen over de Amstel.



Scheepvaart

Overdag zal er ook hinder zijn, bijvoorbeeld bij het vervangen van de slagbomen, maar blijft de brug gewoon open.



De scheepvaart heeft ook last van de werkzaamheden. Voor hen zal de brug slechts tijdens drie tijdstippen in de ochtend, middag en avond opengaan. In het weekend zijn dat er twee.