Mag Pllek toch langer blijven? D66 dient motie in

Met name in de zomer heeft Pllek veel gasten. Beeld Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

D66, gesteund door een brede groep van partijen zoals VVD, FvD, PvdA en ChristenUnie, vindt dat Pllek, ondanks eerdere afspraken, niet hoeft te wijken voor een ander concept. De partij vindt dat de horecagelegenheid ‘met haar brede culturele programmering een ontmoetingsplek is voor alle Amsterdammers en haar toegevoegde waarde voor de stad heeft bewezen’. Bovendien staat Pllek volgens de partij al genoeg onder druk vanwege het coronavirus.

De ontmoetingsplaats in Noord opende haar deuren in 2012, nadat eigenaar Sjoerd Steenbeek een prijsvraag van de gemeente had gewonnen. De winnaar mocht het toen nog braakliggend stuk grond tien jaar uitbaten, totdat er nieuwbouw zou komen. Ondanks dat de bouw van nieuwe woningen de komende jaren nog niet start, zou Pllek nu toch moeten wijken.

Petitie

Fans van de horecagelegenheid in Noord startten een petitie om het contract te verlengen tot zeker 2028. De petitie is inmiddels door bijna 17.000 mensen ondertekend, die verklaren ‘niet meer zonder Pllek kunnen’.

Volgens de gemeente zijn de afspraken die aan het begin van het contract zijn gemaakt duidelijk. Dat men tevreden is over hoe Pllek zijn rol op de NDSM-werf heeft ingevuld, is geen reden het tijdelijke contract te verlengen, verklaarde een woordvoerder eerder in Het Parool.

Toch heeft Steenbeek goede hoop. “Het zou mij heel goed uitkomen als ik langer mag blijven, zeker gezien corona. Ik kan mezelf nu namelijk niet herfinancieren omdat ik nog maar anderhalf jaar heb.”