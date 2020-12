Mag mijn kind in groep 8 na de kerstvakantie weer naar school?

Beeld ANP

Krijgen alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8 na de vakantie meteen weer fysiek les?

Nee. Uit een rondvraag van deze krant blijkt dat veel Amsterdamse basisscholen er inderdaad voor kiezen om de achtstegroepers na de vakantie deels weer naar school te halen, een plan dat eerder deze week ontstond. Maar er is geen stadsbreed beleid, scholen mogen zelf bepalen welke leerlingen ze fysiek les gaan geven. Veel scholen stellen ouders per brief op de hoogte.

Waarom mag specifiek groep 8 op veel plekken weer naar school komen?

Hoewel al het onderwijs tot 19 januari in principe online moet plaatsvinden, wordt er een uitzondering gemaakt voor kwetsbare kinderen, die bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie hebben. Zij krijgen na de kerstvakantie wel weer meteen deels fysiek onderwijs.

Scholen mogen zelf bepalen om welke leerlingen het gaat. Omdat veel achtstegroepers tijdens de vorige lockdown in de lente ook al een onderwijsachterstand hebben opgelopen, worden zij door veel scholen nu ook als kwetsbare groep aangemerkt. De angst bestaat dat de achterstanden in aanloop naar de citotoets en het eindadvies anders te groot worden.

“Bijna al onze scholen doen mee,” zegt zegt Harry Dobbelaar van schoolbestuur Zonova. “Toen we begin deze week hoorden dat de scholen weer dichtgingen, lag onze eerste zorg bij de achtstegroepers. De overgang naar de middelbare school is zo'n cruciaal moment, ze kunnen zich geen vertraging meer veroorloven.”

Krijgen de achtstegroepers meteen weer fulltime fysiek les?

Nee, de meeste scholen die meedoen kiezen voor een vorm van hybride onderwijs. Op sommige scholen mogen de achtstegroepers bijvoorbeeld halve dagen naar school en worden ze in kleinere groepjes verspreid over verschillende lokalen. Op andere plekken worden leerlingen die wat meer hulp nodig hebben weer naar school gehaald. “We kijken goed naar welke kinderen thuis bijvoorbeeld een eigen computer hebben, en ouders die ze kunnen helpen,” zegt Mirjam Leinders van schoolbestuur Innoord. “Als we weten dat dat op orde is, blijven ze gewoon thuis. Een leerkracht kan zo dan op school lesgeven aan een deel van de groep, terwijl de andere leerlingen de les online volgen.”

Waarom kiezen sommige scholen ervoor om groep 8 toch digitaal les te blijven geven?

De combinatie van fysiek en online onderwijs is niet overal goed te organiseren, zeggen schoolbestuurders. Daarnaast speelt ook het schooltype mee. “Sommige van onze scholen werken met combinatiegroepen, waarbij groep 5, 6 en 7 bij elkaar in één klas zitten,” zegt Arnold Jonk van schoolbestuur Staij. “Dan is het niet handig om groep 8 daar ineens los van te trekken.”