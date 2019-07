Mag je nou wel of niet zwemmen bij de Borneokade?

Wel of niet zwemmen bij de Borneokade? Gemeente Amsterdam had er geen problemen mee, enkele buurtbewoners wel. Nadat zij naar de rechter zijn gestapt, komen er borden waarop staat dat zwemmen verboden is. ‘Maar we gaan niet actief handhaven.’

Op een zonnige dag is het druk op de negentig meter lange steiger bij de Borneokade in Oost. Mensen liggen er op hun handdoekje, laten muziek uit de speakers galmen en nemen een duik in het water. Tot ongenoegen van enkele buurtbewoners.

Een groepje omwonenden zegt dat ze al tien jaar in gesprek zijn met de gemeente vanwege de geluidsoverlast en troep die bezoekers veroorzaken. Ze zouden de steiger het liefst weggehaald zien worden, zodat niemand er meer kan liggen. Ook willen ze een zwemverbod.

De gemeente bevestigt het beeld dat de omwonenden schetsen. Aan de geluidsoverlast werd al wat gedaan, door bordjes te plaatsen waarop staat dat versterkte muziek niet is toegestaan en het na tien uur ’s avonds stil moet zijn. Het zwemmen wordt gedoogd.

De gemeente prees de haven via hun website een lange tijd aan als zwemplek voor Amsterdammers. Ook buurtbewoners genieten van de frisse duik die ze in het water kunnen nemen, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Het gaat maar om een kleine groep tegenstanders.”

Rechtszaak

Het is deze groep die maandag weer tegenover de gemeente in de rechtbank stond. De rechter zei dat er inderdaad niet gezwommen mag worden, omdat het geen recreatiegebied maar een havengebied is. Ook vroeg de rechter of de gemeente en omwonenden niet samen tot een schikking kon komen.

De schikking kwam nog dezelfde dag. De gemeente gaat binnen drie weken borden plaatsen waarop staat dat zwemmen verboden is.

Niet elke buurtbewoner ziet het nut daarvan in. Jos van der Lans, voorzitter van buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, noemt het een onzinnige toestand. Zwemmen, wat hij hier zelf ook graag doet, is volgens hem niet het probleem. “Alsof je geluidsoverlast alleen door een zwemverbod kunt bestrijden. Waarom wordt er niet gewoon gehandhaafd op geluid?”

Buurtbewoner Marijke Krabbenbos zegt verbaasd te zijn met het besluit: “Ik zwem hier heel graag.” Ook het restaurant dat tegenover de steiger zit, De Oceaan, vindt het zwemmen juist ‘leuk voor de reuring’. “Het is toch mooi dat mensen hier allemaal zwemmen?”

Ondanks dat de borden geplaatst worden, en zwemmers een boete riskeren van 140 euro, lijkt het erop dat mensen nog rustig naar de steiger kunnen komen. “We gaan hier niet actief handhaven op zwemmers,” concludeert de woordvoerder.