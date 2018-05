Mag een drone zomaar bij je naar binnen gluren?

Annette Bleeker zag de drone vanaf haar balkon over de sloot voor haar huis in de Krijn Breurstraat in Slotermeer aan komen vliegen. Ze hoorde hem zoemen, dat trok haar aandacht. Het apparaat hing voor haar huis even stil, maakte een bocht en rechtsomkeerd.



"Het leek wel alsof er een camera onder zat, je weet niet precies wat het doet en dat maakt het niet echt een prettig idee. Intimiderend zelfs," zegt Bleeker. Ze belde de politie. Die liet weten dat ze meteen moest bellen als het weer gebeurde.



Privacy

Gluren bij de buren is niet kies, maar hoe zit dat met gluren bij de buren via een drone? Veel drones hebben een camera, dus de kans dat een drone bij een woning naar binnen kijkt is groot, zegt een woordvoerder van de politie. "Maar het mag niet."



Sterker nog, vliegen met een drone in Amsterdam is in zijn geheel verboden, omdat de stad valt onder het aanvlieggebied van Schiphol. Tref je er toch een, en blijft hij uitgebreid voor je raam hangen, dan kun je de politie bellen vanwege de schending van je privacy.



Als je als toevallige voorbijganger op straat een huiskamer in kijkt gedt dit niet als schending van privacy. Op straathoogte weten mensen volgens de woordvoerder dat de kans bestaat dat naar binnen gekeken wordt. "Maar als je op tweehoog bij wijze van spreken gewend bent om in je blote kont door het huis te lopen en je hebt opeens een drone voor je snufferd, daar kun je geen rekening mee houden."



Pakkans

Of de gluurder ook gepakt wordt is een tweede. De bestuurder van een drone, waarvan sommige wel een bereik hebben van anderhalve kilometer, die het ding vanaf zijn balkon aanwijzingen geeft, is moeilijk te traceren. "Dan is de pakkans niet groot."



Andere hebben een kleiner vliegbereik, dan is de eigenaar dus ook dichterbij. "En anders sla je hem gewoon met een stok uit de lucht."