Mag de online surveillant wel in de studentenkamer spieken?

Beeld AFP

De tentamenweek staat voor de deur. Over een paar weken zouden massa’s studenten afreizen naar de tentamenzalen, niet zelden anonieme sporthallen met plaats voor honderden studenten. Maar hoe anders is het nu. De anonieme sporthal ligt er verlaten bij, studenten zitten thuis.

Ietwat ongezellig natuurlijk, zo’n tentamen in je eentje. Maar er zijn – zeker voor de luiere student – ook voordelen. Wie weerhoudt je van afkijken, als je alleen op je studentenkamertje zit?

Daar moet een online surveillant voor zorgen. Zowel de Universiteit van Amsterdam (UvA) als de Vrije Universiteit (VU) zijn bezig met online proctoring, een methode om fraude tegen te gaan.

Software

Hoe het werkt? “Het kan zijn dat de student zijn omgeving moet laten zien,” zegt Wessel Agterhof, woordvoerder van de VU. Op die manier weet een surveillant, iemand die de schermen in de gaten houdt, dat er geen andere mensen zijn.

Dan start het tentamen. De student moet zich op het scherm richten. “Als jij de andere kant op kijkt, registreert de webcam dat,” vertelt Agterhof, waarop de surveillant via speciale software wordt gealarmeerd. “Dat kan ook achteraf.”

De UvA experimenteert alleen nog voorzichtig met het online surveilleren. In de komende weken bepaalt de UvA of er toekomst zit in de digitale opzichter. De VU maakt er al zo heel af en toe gebruik van, maar is bezig met een nieuw, ‘beter’ systeem. Dat gaat in nauw overleg met de studentenraad.

Want een verrassing mag het niet heten: de privacy van de student is waarschijnlijk hét pijnpunt in het gebruik van online proctoring. “Sommige studenten hebben er moeite mee,” bevestigt Agterhof. “Ze vinden het vervelend dat iemand in hun kamer meekijkt.”

Autoriteit Persoonsgegevens

Niet alleen de student maakt zich zorgen, ook de Autoriteit Persoonsgegevens is huiverig. De organisatie liet donderdag weten een verkenning te starten naar hoe scholen, hogescholen en universiteit omgaan met dit soort persoonsgegevens. De beelden vertellen veel over de student. Wat als er een religieuze uiting zichtbaar is?

Na de verkenning wordt duidelijk of meer onderzoek noodzakelijk is, of dat er zelfs moet worden opgetreden. In de tussentijd denken de UvA en de VU ongetwijfeld twee keer na voordat zij op grote schaal gebruik gaan maken van online proctoring.