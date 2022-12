Maffiabaas Raffaele Imperiale, nauw contact van Taghi, overgelopen naar justitie in Italië

Raffaele Imperiale tijdens zijn arrestatie in Dubai in 2021. Beeld -

Italiaanse media melden dat Imperiale dinsdagmorgen bij een onderzoeksrechter in Napels zijn overeenkomst met het Italiaanse Openbaar Ministerie heeft bekrachtigd. Hij zou vooralsnog vier uitgebreide verklaringen hebben afgelegd en wordt nader verhoord.

Volgens een goed ingevoerde bron gaat hij ‘in de volle omvang’ verklaren, dus over alles wat hij weet, ook in Nederlandse zaken.

Belangrijke biecht

Zijn biecht kan van groot belang zijn, omdat hij een spil was in de wereldwijde cocaïnehandel. Tot zijn arrestatie op 4 augustus 2021 in Dubai stond hij in directe relatie tot vele kopstukken. In Italië wachtte hem na zijn uitlevering op 25 maart volgens lokale media in elk geval eerst acht jaar plus vier maanden cel in het zwaarste regime voor leden van maffiaclans (conform de Italiaanse antimaffiawet 416 bis).

Imperiale stond ooit bekend als ‘de Waterman’, vanwege de handel van zijn familie in mineraalwater. Hij werd als jongen in Italië kortstondig ontvoerd, en had vervolgens vanaf 11 november 1996 coffeeshop Rockland in de Raadhuisstraat, in het hart van de Amsterdamse binnenstad.

Hij had die shop als 22-jarige geërfd van zijn oudere broer Sami. Behalve een Italiaans restaurant aan de Overtoom erfde hij volgens ingewijden ook de contacten die zijn oudere broer had opgebouwd in het Amsterdamse coffeeshopwereldje. Een van die relaties was Rick ‘Neus’ van de Bunt – toen een sleutelspeler in het Amsterdamse drugsmilieu, en een intimus van de toen machtige Mink Kok uit de Watergraafsmeer. Stap voor stap groeide hij uit tot een absoluut kopstuk van de cocaïnehandel.

Twee Van Goghs

In 2016 stond Imperiale niet alleen op de lijst van meest gezochte misdadigers ter wereld, maar werd hij ook wereldnieuws omdat in een bescheiden villa van hem nabij Napels twee Van Goghs werden gevonden. Hij zou die in 2002 hebben gekocht van de Amsterdamse beroepsinbrekers Octave ‘Okkie’ Durham en Henk B., die de schilderijen uit het Van Gogh Museum hadden gestolen. Henk B. zou Imperiale hebben gekend als stamgast van Rockland.

Vanaf 2006 woonde Imperiale in Madrid. Vanaf het moment dat Rick van de Bunt daar in 2008 was vermoord, onderhield hij rechtstreeks de contacten met de cocaïnebazen in Zuid-Amerika, zoals kartelleiders in Colombia.

In 2017 was hij in Italië al eens veroordeeld tot 18 jaar cel wegens drugshandel en witwassen. In ruil voor strafvermindering legde hij ook toen een bekentenis af bij de Italiaanse justitie.

Na zijn vrijlating verbleef Imperiale veelal in Dubai, tussen de wereldtop van de misdaad, onder wie leider Daniel Kinahan van de beruchte Ierse Kinahanclan. Hij verkeerde voor diens arrestatie in december 2019 met Ridouan Taghi, tegen wie inmiddels in Nederland levenslang is geëist voor grof onderwereldgeweld, waaronder vele liquidaties.

Belang voor ‘Rico’ R.

Tot dezelfde groep behoorde volgens justitie ook Richard R., alias ‘Rico de Chileen’ uit Amsterdam-Noord, die in mei 2021 in Nederland is veroordeeld tot elf jaar cel voor het leiden van criminele organisaties met liquidaties en witwassen als doel.

Zeker ook voor die laatste kunnen de verklaringen van Imperiale van groot belang zijn, aangezien het Amsterdamse Openbaar Ministerie de verdenkingen nog niet rondkreeg dat R. concrete liquidaties heeft laten plegen. Daarnaar loopt nog altijd onderzoek.

Justitie rekent Imperiale tot de ‘geweldstak’ van de organisatie van Rico R. Zo zou hij in het voorjaar van 2016 betrokken zijn geweest bij het lokken van een slachtoffer dat ‘door ninja’s’ met messen vermoord moest worden in Dubai. Het doelwit zou ‘Kar’ zijn geweest, broer Karim van de in 2014 vermoorde Amsterdamse crimineel Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan – een rivaal van ‘Rico de Chileen’ en Ridouan Taghi.

Gebroederlijk poseren

Rico R. verklaarde in zijn strafzaak dat hij Imperiale kende ‘van het kickboksen en van Dubai’. De politie heeft ook foto’s en video’s gevonden waarop de twee gebroederlijk poseren. Daar is ook een filmpje bij waarop Rico R., Imperiale en Daniel Kinahan samen een appartement bekijken in Dubai.

Volgens de Nederlandse justitie zaten Imperiale en Rico R. samen groot in de coke. Dat zou onder meer blijken uit ontsleutelde PGP-berichten tussen beiden (Pretty Good Privacy). Rico R. zou de cocaïne hebben geleverd en Imperiale zou het transport vanuit Nederland en Spanje hebben geregeld. In hun conversaties hadden de twee het over ‘telefoons’. Zo werd onder andere gevraagd hoe de ‘telefoons’ ruiken. Ook worden er prijzen genoemd: 22 en 24. Volgens het Openbaar Ministerie ging de codetaal over cocaïne. Die deed toentertijd tussen de 22 en 24 duizend euro per kilo.