Madurodam en Friezen dingen om I amsterdam-letters

'De letters horen op kruipafstand van het Rijksmuseum thuis. Door ze op het George Maduroplein in Den Haag te plaatsen, kunnen we dat zo houden,' aldus een woordvoerder van Madurodam in een persbericht.



Gefiguurzaagd

Woensdag maakte de gemeente Amsterdam bekend dat de beroemde I amsterdam-letters op het Museumplein moeten verdwijnen. De slogan is een symbool geworden voor het massatoerisme, dat een nieuw, kritisch punt bereikt. De linkse coalitie in het stadhuis neemt afscheid van de slogan.



De Nederlandse miniatuurstad zegt 7 van de 10 letters te kunnen hergebruiken. 'We hoeven alleen DUO toe te voegen. In de werkplaatsen van Madurodam zijn de nieuwe letters alvast op maat gefiguurzaagd.'



Het toeristische attractiepark heeft een brief aan de Amsterdamse raad geschreven, waarin het ook de ambitie tot spreiding van toeristen kenbaar maakt.



Kleine portemonnee

'We hopen dat we voor een symbolisch, bij onze kleine portemonnee passend, bedrag de letters over kunnen nemen.'



Madurodam krijgt echter concurrentie van Friesland. Althans, als het aan Lysanne Kuindersma ligt. De Friezin en directeur van 'Amsterdam Lake District Tours' probeert toeristen naar de provincie te krijgen en ziet in de letters de perfecte 'verleider'.



Voor 'Amsterdam Lake District' moeten er dan alleen wel liefst twaalf letters bij worden gemaakt.



Verspilling

"Op die manier helpen we Amsterdam met het spreiden van toeristen, krijgen de letters een nuttig tweede leven en gaan we verspilling tegen," zegt Kuindersma in gesprek met Omroep Fryslân. "Ze kunnen milieuvriendelijker per zeilboot over het IJsselmeer naar Hindeloopen worden gevaren."



Net als Madurodam heeft Kuindersma een verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam.



