Madelon Bino (1960-2023) zette deuren open en omarmde mensen

Madelon Bino, sociaal-pastoraal werker in de Joodse gemeenschap, ging liever de dialoog aan in plaats van de confrontatie. Kennismaking was in haar ogen belangrijk, want onbekend maakt onbemind. Ze overleed op 19 juni op 62-jarige leeftijd.

Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam, waar Bino in 2005 sociaal-pastoraal werker en enkele jaren later directeur werd, haalde haar positieve instelling tijdens de begrafenis aan. En hij zag dat het werkte.

“Ze nodigde middelbare scholieren en achtstegroepers uit in de sjoel. Er werd bij die bijeenkomsten uitgelegd wie en wat Joden zijn en wat er allemaal gebeurt in een sjoel. De jongeren kregen de thorarol te zien en er werd verteld dat jongens en mannen een keppel op moeten in de sjoel. Als je dit uitlegt en de keppel vergelijkt met een hoofddoek, wordt het minder vreemd,” zegt Ten Brink.

Dit project ‘Leer je buren kennen’ werd met EU-subsidie gerealiseerd in acht LJG’s in Europa en kreeg in 2017 de Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving. Bino wist mensen aan zich te binden. “Ze zette deuren open en omarmde mensen. Ze was een warme persoonlijkheid met een enorm empathisch vermogen,” aldus Ten Brink.

Steven Spielberg

Als vrijwilliger werkte Bino in 1996 ook mee aan de documentaire Survivors of the Shoah van regisseur Steven Spielberg, waarin Joodse overlevenden hun verhaal vertellen over de Holocaust.

Van huis uit was Bino, die met haar gezin in Wageningen woonde, verpleegkundige. Ruim vijf jaar geleden werd ze manager Joodse Zaken bij het Joodse zorgcentrum Beth Shalom in Buitenveldert. Haar hart lag bij ouderen, voor wie ze altijd een luisterend oor had.

Ze was betrokken bij de muziekmiddagen, de viering van Joodse feestdagen en de sjabbat en ze versterkte de Joodse identiteit van Beth Shalom. “Ze nam een hoop gezelligheid mee. Ze was een goed mens,” zegt vrijwilliger Manja Lakmaker van het zorgcentrum.

Beth Shalom werd in 2020 hard getroffen door corona, waar een kwart van de bewoners aan covid overleed. De regels werden in het voorjaar van 2020 flink aangescherpt. Bezoek werd niet meer toegestaan. “We moeten helaas de Joodse gastvrijheid verminderen. We staan aan het front,” zei Bino destijds.

Madelonkas

Later pakte ze die gastvrijheid weer op. Totdat ze wegens ernstige ziekte en tot groot verdriet van bewoners, personeel en vrijwilligers niet meer kon werken. Na haar vertrek werd in de tuin een kas voor groenten, fruit en bloemen geopend die nu haar naam draagt: de Madelonkas.

“Ze was bij de opening aanwezig. Het was heel emotioneel,” zegt Lakmaker. In oktober 2022 werd Bino koninklijk onderscheiden en werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bino, die net als haar vader een hersentumor had, is op 21 juni begraven. Ze laat haar man Raoul, dochter Ilana, zoon Ruben en twee kleinkinderen achter.