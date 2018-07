Machtsstrijd voetbalclub DWS gaat door voor de rechter

De advocaat ontkent dat zijn cliënten dreigmails hebben verstuurd

De boze leden schermen met club­liefde, maar het conflict lijkt zich toe te spitsen op het veranderde selectiebeleid bij DWS. Een plaats in de selectie is een route naar een loopbaan als betaald voetballer. De advocaat van het bestuur legde uit dat dat in het verleden leidde tot omkoping en intimidatie van trainers door ouders.



Om aan deze situatie een einde te maken, heeft het bestuur een nieuw beleid opgezet dat de ouders op afstand houdt. Volgens het bestuur heeft deze koers de steun van het overgrote deel van de leden, en probeert de groep ontevreden leden de klok terug te draaien door zo veel mogelijk onrust te zaaien.



Anonieme dreigmails

De advocaat van de eisers ontkende dat zijn cliënten op enige manier betrokken zijn bij anonieme dreigmails richting het bestuur, maar toen de advocaat van het bestuur begon over een nare app die dezelfde morgen nog was verstuurd, begon nota bene de enig opgekomen eiser druk op zijn smartphone te bladeren, om het toestel vervolgens aan zijn advocaat te geven. Deze deed er verder het zwijgen toe.



De voorzieningenrechter deed nog een poging de partijen met elkaar aan tafel te brengen. Of dat gaat lukken, was woensdag nog onduidelijk.



