Machinebouwer E2M Technologies gaat een stuk grond huren op het voormalige ADM-terrein. Volgens de gemeente past de assemblage van simulatoronderdelen binnen de strenge bestemmingsregels van het gebied.

Een overzichtsfoto van het ADM-terrein toen het was gekraakt. Beeld ANP

Het ADM-terrein is een veelbesproken stukje grond in het Westelijk Havengebied, dat na ruim 20 jaar gekraakt te zijn geweest dit voorjaar werd ontruimd ten gunste van de eigenaar, Chidda Vastgoed.

Eerder was al duidelijk dat bergingsbedrijf Koole Maritiem een deel van de havengronden wil betrekken, nu meldt ook E2M Technologies zich voor een gloednieuw kantoor, met zeker twee assemblagehallen. “Onze locaties liggen nu verspreid in Amsterdam en Mijdrecht, op de nieuwe locatie kunnen we allemaal bij elkaar zitten,” zegt medeoprichter Jan van Bekkum, die 7500 vierkante meter bedrijfsruimte wil laten bouwen.

E2M maakt elektrisch beweegbare onderstellen van flightsimulators, racesimulators of attracties. Die installaties, waar andere bedrijven een simulatorcabine op bouwen, zijn soms wel 25 meter groot waardoor het transport van de machines meestal per schip plaatsvindt. De nieuwbouw moet halverwege 2021 gereed zijn.

Doorgroeien

Momenteel werken er zo’n 85 mensen bij het bedrijf, maar sinds de overname door een Amerikaans bedrijf eind 2018 is het de bedoeling dat E2M flink gaat groeien. “Onze nieuwe eigenaar, MTS Systems Corportion, wil van ons bedrijf de kernlocatie maken voor het ontwerp en de productie van nieuwe machines. Ik verwacht dat we op de nieuwe plek kunnen doorgroeien naar 200 medewerkers,” zegt Van Bekkum.

Niet elk bedrijf is welkom op het ADM-terrein. Toen het gebied na het faillissement van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) in 1985 door de gemeente in 1997 werd verkocht aan Chidda Vastgoed, werd in een kettingbeding vastgelegd dat er alleen bedrijven welkom zijn uit de nautische industrie en de machinebouw.

De gemeente Amsterdam heeft drie juristen geraadpleegd met de vraag of de branche waar E2M in actief is, past binnen dat kettingbeding. Twee van hen zeggen dat het kan, de derde vindt van niet. Voor havenwethouder Udo Kock is dat genoeg, hij vindt dat het kettingbeding breed geïnterpreteerd moet worden. “De activiteiten van ADM waren in de praktijk niet louter gericht op scheepsbouw en/of reparatie van schepen, maar ook op de bouw van machines waarvan de productie zelfs de helft van het terrein besloeg,” aldus Kock.

In totaal is het ADM-terrein zo’n 45 hectare groot, naar verluidt heeft ook scheepsbouwer Damen Shipyards belangstelling. Dat bedrijf is nu nog met diverse locaties in Noord gevestigd, maar moet daar in de loop van de jaren vertrekken ten gunste van woningbouw.