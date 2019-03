Machiel Kuijt vrijgesproken van drugssmokkel

Kuijt zat tot 2007 tien jaar onder zware omstandigheden in een Thaise cel op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van heroïne.



In die zaak heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Daarom was het opmerkelijk dat hij nu wéér in een drugszaak was verwikkeld.



Hij had sinds zijn arrestatie in Spanje ontkend in MDMA te hebben gehandeld. De rechtbank ziet nu ook geen bewijs.