Maatregelen tegen overlast Sierplein onderzocht

Dat schrijft het college van b. en w. in beantwoording op raadsvragen over de veiligheid op het Sierplein in Slotervaart. In maart trokken ondernemers aan de bel vanwege de stijgende criminaliteit op het plein. Op een avond in februari waren zelfs zeven winkels het slachtoffer van inbraken.



De ondernemers zeiden te merken op dat de situatie verslechterd is sinds de camera's van het plein zijn verdwenen terwijl er geen alternatieve maatregelen werden genomen.



Cameratoezicht

Het college zegt de situatie te betreuren en belooft dat de veiligheid op het plein aandacht krijgt. Ook gaat het maatregelen treffen om de criminaliteit tegen het bedrijfsleven terug te dringen en een veilig ondernemersklimaat te creeëren.



Zo onderzoekt het stadsdeel de mogelijkheid van gemeentelijk cameratoezicht en wordt er gekeken of er hekken geplaatst kunnen worden om scooters op het plein te weren. Daarnaast biedt het stadsdeel ondernemers financiële steun bij de aanschaf van een private beveiligingscamera aan de gevel.



Het stadsdeel zegt verder te onderzoeken of er wellicht extra afvalbakken geplaatst moeten worden of dat de openbare afvalbakken extra geleegd moeten worden. Ook zal er intensiever worden schoongemaakt voor en na de markt op woensdag.