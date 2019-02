Maatregelen tegen drukte kosten Schiphol veel geld

Omdat de groeistop het aantal vluchten betreft, en niet de hoeveelheid passagiers, wordt het almaar drukker in de terminals. Nadat het aantal reizigers op Schiphol ondanks de groeigrens afgelopen jaar al bijna 4 procent toenam naar ruim 71 miljoen, verwacht de luchthaven dat dit jaar het aantal reizigers nog eens 3 procent zal stijgen.



Luchtvaartmaatschappijen zetten binnen de groeigrenzen grotere vliegtuigen in. Vooral in het hoogseizoen is Schiphol bomvol. De luchthaven moet daarvoor extra personeel inzetten voor begeleiding en beveiliging, maar ook de kosten van schoonmaak en onderhoud nemen steeds verder toe.



90 miljoen euro

Schiphol moet naar eigen zeggen kostbare operationele maatregelen nemen om de kwaliteit en veiligheid van passagiers te waarborgen. Ondanks de stijging van de havengelden, met 7 procent naar 821 miljoen euro, lukt het Schiphol niet het geld helemaal bij luchtvaartmaatschappijen en passagiers weg te halen.



De luchthaven zag haar lasten met ruim 90 miljoen euro toenemen vanwege alle investeringen om de drukte in goede banen te leiden. Schiphol had al een fikse verhoging van havengelden, die door de luchtvaartmaatschappijen worden doorberekend in de ticketprijs, aangekondigd: de komende drie jaar bijna 8 procent.



Minder uitgeven

De drukte heeft ook gevolgen voor het koopgedrag van reizigers, die minder uitgeven in de winkeltjes op de luchthaven, wat ook gevolgen heeft voor de inkomsten die Schiphol daaraan overhoudt. Om de nood enigszins te ledigen, investeert het luchthavenbedrijf groot in uitbreiding en renovatie, vorig jaar 581 miljoen euro. Zo wordt nu terminal 1 verbouwd en hard gewerkt aan de komst van een nieuwe A-pier.



Door alle druktekosten daalde, voor het eerst sinds jaren, de winst op de luchthaven licht naar 278 miljoen euro. Ook dit jaar zal de winst dalen, verwacht de luchthavendirectie. De omzet steeg 3,5 procent naar 1,5 miljard euro.



Amsterdam betaalt daarvoor deels de rekening. Schiphol verlaagt haar winstdeling aan de aandeelhouders van 150 miljoen naar 117 miljoen euro. Dat betekent dat de hoofdstad ruim zes miljoen euro minder dividend ontvangt dan vorig jaar, ondanks de groeiende reizigersstroom.