Maatregelen tegen bouwwoede in West en Zuid

Fem Verbeek woont in De Pijp en kijkt uit over een bescheiden binnentuin, die met de dag kleiner wordt. Bij de overburen zijn de bouwvakkers druk in de weer om het huis uit te breiden aan de onder-, boven -en achterkant, middels een serre in de tuin, een kelder en een opbouw.



"Het plan was dat onze binnentuinen groen en licht zouden zijn, maar dat huis komt steeds dichterbij," zegt Verbeek. Ze heeft met haar buurtgenoten bezwaar aangetekend bij stadsdeel Zuid, maar krijgt, naar eigen zeggen, geen voet aan de grond.



Verbeek was dinsdagavond een van de aanwezigen op een bijeenkomst in het Frans Ottenstadion over de bouwwoede in Amsterdam-Zuid.



Protesten

Ook stadsdeel West organiseerde al een bewonerstop, naar aanleiding van protesten en een manifest van inwoners die klagen over bouwoverlast, tuinen die verdwijnen, aangetaste funderingen, containers die parkeerplaatsen innemen en een buurt die verandert.