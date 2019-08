Maatregelen Mysteryland vanwege hitte

Danceliefhebbers van over de hele wereld komen dit weekend naar het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer voor Mysteryland. Beeld ANP Kippa

Festivaldirecteur Carina Kornfeind zegt over de maatregelen: “We meten doorlopend de temperatuur, zowel binnen in de tenten als buiten. We hebben extra waterpunten en adviseren de bezoekers om het vochtpeil op een goed niveau te houden en ook voldoende zout te eten.”

Daarnaast waarschuwt Mysteryland de festivalbezoekers voor verbranding door de zon. Kornfeind: “We hebben insmeerteams op het gehele terrein lopen en daarnaast hebben we extra luifels neergezet om schaduw te creëren. Ten slotte zijn er voldoende rustige plekken om even bij te komen.”

De 26e editie van Nederlands grootste dancefestival is sinds vrijdag in volle gang. Het festival trekt een recordaantal van bijna 130.000 bezoekers. Martin Garrix sluit het festival zondagavond af. Het zal zijn eerste optreden in Nederland zijn dit jaar.