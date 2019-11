Maatregelen bij levensgevaarlijk kruispunt Nieuw-West

Kruispunt van de Burgemeester Röellstraat en de Burgemeester Van Leeuwenlaan in Slotermeer. Beeld Jakob Van Vliet

Afgelopen maanden gebeurden er meerdere ongevallen op het beruchte kruispunt. Wekelijks knallen auto’s op elkaar of erger nog: worden fietsers of voetgangers aangereden. Een absoluut dieptepunt was de dood van een zestienjarig meisje in 2017 na een aanrijding met een tram.

De buurt roept al jaren om verkeerslichten. Twee weken geleden pleitte Jeroen Mirck, D66’er in Nieuw-West, voor een een rotonde als ideale oplossing. “De zeer prettige verkeerssituatie op het verderop gelegen Hugo de Grootplein leert namelijk dat een dergelijke rotonde ook prima mogelijk is op een kruispunt-met-tramlijn. We realiseren ons natuurlijk dat zo’n rotonde flink duurder zal zijn dan verkeerslichten, maar laten we het in hemelsnaam onderzoeken,” zei hij tegen Het Parool.

Waarschuwingsborden

“Het aanbrengen van blauwe attentievakken op het kruispunt, heeft als doel om de aandacht bij de verkeersdeelnemers te vergroten,” laat een woordvoerder van het stadsdeel weten. Binnenkort worden ook waarschuwingsborden geplaatst om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor het naderen van een gevaarlijk kruispunt.

Het stadsdeel onderzoekt nog of er een 30km/per uur-zone moet komen met bijbehorende verkeersdrempels. Een rotonde of verkeerslichten worden op de lange termijn onderzocht als mogelijkheid bij een volledige reconstructie van het kruispunt.

Gedragspsychologie

Het idee om de kruispunten blauw te verven komt uit de gedragspsychologie en is een vorm van ‘nudging’. ‘Door de omgeving (subtiel) aan te passen, worden je hersenen extra geactiveerd,’ zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo heeft Prorail in Baarn eerder spoorwegovergangen geel gekleurd om zo ongevallen te voorkomen. ‘Weggebruikers hebben daar aangegeven beter op te letten,’ aldus de woordvoerder.

Er is specifiek voor blauw gekozen omdat hierop de witte haaientanden beter zichtbaar blijven - in tegenstelling tot bijvoorbeeld geel. Daarbij is de blauwe kleur getest bij een focusgroep en daar kwam een positief resultaat uit.

Meer kruispunten blauw?

Niet elk kruispunt wordt nu direct blauw gekleurd om de veiligheid te vergroten, geeft de woordvoerder aan. ‘Daarmee wordt het standaard en verliest het attentiewaarde.’