Maarten van Nispen: beschaafde verteller, boordevol ideeën (1953-2020)

Een leven lang vertelde hij de verhalen van anderen, vooral die van Joop van den Ende. Vorige week overleed hij, volkomen onverwacht. Zijn hart begaf het in een Portugees ziekenhuis. ‘We hadden net een huis gekocht in Portugal,’ zegt zijn weduwe Joyce van Nispen. ‘En opeens is het afgelopen.’

Iets meer dan een maand geleden ging hij met pensioen, boordevol ideeën voor een tweede boek, want schrijven was zijn nieuwe grote liefde. Maarten van Nispen ging eindelijk zijn eigen verhalen vertellen, de kroon op zijn leven.

“Nog zo jong, nog zoveel energie,” zegt zijn oude baas en vriend Joop van den Ende. “Een ongelofelijk verlies.”

Adel

Maarten van Nispen tot Pannerden kwam uit een adellijk nest met meerdere landgoederen en villa’s in Gelderland en voorouders die burgemeester waren. Het duurde een tijd voordat Van Nispen zijn adellijke roots omarmde. “Soms heb je tijd nodig om te rijpen,” zei hij daarover in een interview in De Gelderlander. “Zoals ook wild moet besterven, adellijk worden.”

Als kind van de jaren zestig zette hij zich af tegen tradities en codes in zijn familie, en vooral tegen zijn vader, Antoon van Nispen tot Pannerden. Die overleed toen Van Nispen negentien jaar was. Hij leerde zijn vader naar eigen zeggen pas echt kennen toen hij van zijn moeder dagboeken van zijn vader mocht lezen.

Zijn vader, die meestal Buurt werd genoemd, schreef zijn eerste dagboek terwijl de nazi’s hem negen maanden gevangenhielden in het Oranjehotel, de gevangenis in Scheveningen. Hij schreef op velletjes wc-papier, met strootjes gedoopt in koffie. Na de oorlog was zijn vader secretaris-generaal van negen premiers en kwam hij op de koffie bij de Oranjes.

Joop van den Ende

Zelf studeerde Van Nispen Franse taal- en letterkunde aan de Univer­siteit van Groningen en theater­wetenschap aan de Universiteit van Amster­dam. Hij begon in de journalistiek en vertelde graag dat hij ‘nog een blauwe maandag’ bij Het Parool had gewerkt.

Hij stapte over naar de voorlichting, eerst bij veilinghuis Christie’s en vanaf 2000 bij Joop van den Ende Theaterproducties. Uiteindelijk werd hij directeur corporate communicatie van Stage Entertainment en was hij de persoonlijk woordvoerder van de familie Van den Ende.

“Ik voelde gelijk een klik,” zegt Van den Ende. “Over zijn adellijke titel sprak hij nooit, dat vond hij ver­velend. Pas na zeven jaar heeft hij me dat verteld.”

“Maarten was een moderne, leuke man die midden in de maatschappij stond, maar hij had ook een beschaving die je niet zo vaak meer tegenkomt. En hij was goed met de pen, hij was precies wat ik nodig had. Hij heeft wel een meter of vijf, zes rapporten, persberichten en brieven van mij geschreven. Hij heeft alle stormen met mijn bedrijf, familie en carrière meegemaakt.”

Adellijk wild

Over zijn familiegeschiedenis, vooral die van zijn vader, schreef Van Nispen een boek, Adellijk wild. Dat schrijverschap was een langgekoesterde wens. Het was zelden drukker tijdens een boekpresentatie in Scheltema op het Rokin.

Van den Ende: “Hij had een droom, het schrijven van zijn eigen werk, maar door de drukte en het harde werken was dat onmogelijk. Zijn vrouw en ik hebben hem echt ge­stimuleerd: schrijf dat boek! Dat maakte hem enorm gelukkig. Helaas is het bij dat ene boek gebleven.”

Maarten van Nispen wordt woensdag in kleine, besloten kring bijgezet in de grafkapel van de familie. Komende vrijdag is een openbare herdenkingsbijeenkomst in het DeLaMar.

Hij laat een tienerzoon en -dochter achter, en een zoon uit zijn eerste huwelijk. Joyce van Nispen: “Eind april zou hij voor het eerst opa worden.”