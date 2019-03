Maand cel voor poging tot dreiging schoolshooting

Het Openbaar Ministerie had 180 dagen jeugddetentie geëist tegen O. die veroordeeld werd volgens het jeugdrecht vanwege zijn verminderde ontwikkeling.



Een psycholoog en psychiater hebben inmiddels vastgesteld O. aan een vorm van autisme leidt. Zijn advocaat had eerder om vrijspraak gevraagd. Omdat O. al honderd dagen in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht vindt de rechtbank een hogere straf dan één maand jeugddetentie disproportioneel.



YouTube

Op YouTube plaatste O. in december 2018 het bericht: 'Fuck you man, just when I was planning my schools you came out with motivational bs (bullshit). This is actually no joke'. Eerder in 2018 plaatste hij ook al dreigende teksten op het internet waarna de politie hem tweemaal thuis bezocht en verzocht te stoppen met de berichten.



Tijdens de rechtszaak had O. verklaard dat hij zijn bericht over een schoolshooting slechts als grap had bedoeld. O., die verminderd toerekeningsvatbaar is, heeft een fascinatie voor oorlog en geweld.



FBI

O. werd in december 2018 opgepakt door de politie na een tip van de FBI. Op internet was hij aan het aftellen van 17 naar 25 mei. In zijn telefoon en op zijn YouTube-account werden filmpjes van schoolshootings, foto's van aanslagen, afbeeldingen van Hitler, het brengen van de Hitlergroet door hemzelf en teksten over de islam en de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.



"Het is allemaal bedoeld als grap," had O. nog tijdens de zitting verklaard. "Het is interessant om mensen te zien wegrennen na een aanslag en het geluid van de schoten te horen."



Ook de aandacht die hij na het plaatsen van dergelijke afbeeldingen en filmpjes en teksten kreeg, vond hij leuk. O. volgde schietlessen bij een schietvereniging.



Of O. in hoger beroep gaat is nog niet duidelijk.