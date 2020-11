Maand cel voor man die met kruisboog op graafmachinist schoot

kruisboog Beeld Het Parool

Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam vrijdag.

De grondwerker was op 9 juni aan het werk op de Mandarijnenstraat in Tuindorp Oostzaan in Noord toen hij om 10.00 uur ’s ochtends een harde klap hoorde. Daarna zag hij een pijl op de grond liggen. In de middag om 15.00 uur hoorde hij weer een klap en zag hij wederom een pijl liggen. Hij vermoedde dat de pijlen werden afgeschoten vanuit het raam van een woning waar snel de gordijnen werden dichtgetrokken.

De man die daar woont, bekende even later tegenover de politie dat hij de pijlen had afgeschoten uit verveling en vanwege irritatie over de werkzaamheden in zijn straat.

Verveling

Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat de grondwerker vreesde dat hij (dodelijk) zou worden geraakt door de kruisboogpijlen. ‘Het handelen van verdachte kan dus worden aangemerkt als bedreiging met een misdrijf tegen het leven van aangever gericht. Dat verdachte geschoten zou hebben uit verveling maakt dit niet anders,’ aldus het vonnis.

De rechtbank woog in het nadeel mee dat de man ‘er op geen moment blijk van heeft gegeven dat hij oog heeft voor hetgeen hij teweeg heeft gebracht. Integendeel, verdachte heeft verklaard dat hij het onzin vindt dat iemand zich bedreigd voelde’. De man was al eerder veroordeeld voor bedreiging.

De rechter veroordeelde de man tot een maand gevangenisstraf. Omdat de man al langer dan een maand in voorlopige hechtenis zat, legt de rechter daarnaast geen voorwaardelijke straf op.

De kruisboog is in beslag genomen.