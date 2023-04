Maaltijdbezorger zwaargewond na aanrijding met auto in West

Beeld Joris van Gennip

Het ongeval gebeurde rond 20.25 uur. De bestuurder van de scooter, een maaltijdbezorger, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie is hij ‘zeer ernstig gewond’ geraakt. Over zijn toestand kan de politie vrijdag nog geen nieuwe update geven.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De bestuurder van de auto is door de politie aangehouden voor verder verhoor. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er alcohol of drugs in het spel waren.

Rond 20.25u vanavond vond op de Jan van Galenstr. een ernstige aanrijding tussen een auto en een scooter plaats. De bestuurder van de scooter raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, de bestuurder van de auto is aangehouden. Toedracht wordt onderzocht. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 6 april 2023

