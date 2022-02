Maaltijdbezorger op klaarlichte dag beroofd met vuurwapen in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

Dat meldt de Amsterdamse politie.

De beroving vond plaats op de Maldenhof. De bezorger fietste daar rond half twee ’s middags naar zijn bezorgadres. Toen hij wilde aanbellen, kwamen er drie jongens achter een boom vandaan. Een van hen richtte een vuurwapen op de bezorger en eiste dat hij zijn bestelling afstond, wat hij vervolgens ook deed.

Met hun buit liep het drietal weg via het tunneltje onder de Meerkerkdreef. Ze verdwenen met twee zwarte herenfietsen in de hand in de richting van de Maarsdenhof, meldt de politie.

De bezorger kwam met de schrik vrij. De politie roept getuigen op zich te melden, eventueel anoniem.