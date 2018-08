Maaltijdbezorger Foodora stopt in Nederland

De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero zei eerder deze maand op zoek te zijn naar een koper voor de Nederlandse actitviteiten van Foodora. Omdat potentiële kopers voor het bedrijf, dat sinds 2015 in Amsterdam is gevestigd, uitblijven stopt het met de bezorging in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Eindhoven en Leiden.



De bezorging stopt niet per direct. Het bedrijf laat weten dat de intentie tot sluiting voorlopig geen invloed zal hebben op het plaatsen van een bestelling.



Ontslag

"Drie jaar lang hebben we alles op alles gezet om van Foodora een succesvolle speler te maken op de Nederlandse markt," zegt Vincent Hosman, Country Manager Foodora Nederland. "Samen met Delivery Hero hebben we moeten concluderen dat het met de huidige ontwikkelingen in de markt niet mogelijk is om een nummer 1 of 2 positie in de markt te veroveren tegen redelijke investeringen."



De komende maand zal Foodora met de vakbonden praten over de gevolgen van de sluiting voor de medewerkers. Vrijdag wordt het personeel verder ingelicht.



Leidende positie

Volgens het Financiële Dagblad is ontslag aangevraagd voor de medewerkers. Die zouden dit woensdag via een mail te horen hebben gekregen.



Delivery Hero wil ook de activiteiten in Australië, Frankrijk en Italië verkopen. Het bedrijf wil zich richten op markten waar het een leidende positie heeft.