Beeld Joris van Gennip

De beroving vond plaats in de Pijlsteeg en gebeurde rond 22.35 uur. De bezorger werd bedreigd met een wapen, maar raakte daar niet bij gewond. Het is onbekend of ze iets buit hebben gemaakt. De politie doet onderzoek en is op zoek naar het drietal.

De politie roept getuigen op zich te melden.