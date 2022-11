Maakt tulpenzee van verkeersriool Stadhouderskade nou echt een stuk groen?

Beeld Getty

Terwijl het verkeer door de Stadhouderskade denderde, gingen donderdag de eerste bloembollen de grond in. De tulpen heten nota bene The Green Mile, precies zoals het initiatief van bedrijven en organisaties om deze verkeersader te vergroenen, maar dat is toeval. In het voorjaar zullen de tulpen een groen-geel lint om de Singelgracht trekken, van het Rijksmuseum helemaal tot de Wibautstraat.

Op de eigen website pronkt het door organisaties als Heineken, architectenbureau UN Studio, HvA, Rijksmuseum en De Nederlandsche Bank opgerichte initiatief met 19de-eeuwse foto’s van een bijna lege Stadhouderskade waar voetgangers flaneren. Op toekomstbeelden spat het groen er vanaf met drijvende tuinen, bomenlanen en bijenkasten. En wat de visoenen nog het meest onwaarschijnlijk maakt: er is geen auto te zien.

Prikkelen

“We willen prikkelen, het is een statement,” zegt directeur Ruth van Dijken over het tulpenlint. “Probeer je eens in te denken hoe het zou kunnen zijn zonder auto’s.”

“Voorlopig is dat natuurlijk niet realistisch,” erkent Van Dijken. Ze vertelt het in het Carel Willinkplantsoen, een postzegelparkje tussen de Ruysdaelkade en het Rijksmuseum. We moeten onze stemmen verheffen om onszelf verstaanbaar te maken. Hoewel er onmiskenbaar vooruitgang in zit, hoort de Stadhouderskade nog altijd tot de straten met de meeste fijnstof.

De plannen hebben wel de wind mee, zegt stadsdeelbestuurder in Zuid Rocco Piers. Vanaf volgend jaar wordt een eerste deel van de Stadhouderskade op de schop genomen, vanaf het Rijksmuseum tot aan de Ferdinand Bolstraat. Op aandringen van het stadsdeel gaat de maximumsnelheid ook hier naar dertig kilometer per uur wat ook weer mogelijk maakt dat de autoweg minder breed wordt. Daaromheen worden parkeerplaatsen geschrapt om plaats te maken voor een wandelboulevard. “En het verkeer wordt elektrisch, dat gaat natuurlijk ook schelen.”

De idealen van The Green Mile sluiten mooi aan bij plannen die architect Rudy Uytenhaak eerder lanceerde voor een Singelgrachtpark van het Tropenmuseum tot het Haarlemmerplein. “Een fantastisch vergezicht,” vindt Piers, maar dat is dan weer een vervolg op oude gemeenteplannen voor een groene Singelgrachtzone. De tijd is er rijp voor, denkt Piers. “De Vijzelstraat kon je je vroeger ook niet zo rustig voorstellen als die nu is.”

Beetje bij beetje groener

Voorlopig blijft de Stadhouderskade de route voor doorgaand verkeer, erkent hij, al zal de aangekondigde knip in de Van Woustraat helpen. Ook symbolisch is het veelzeggend als de kade beetje bij beetje groener wordt. “Als het hier kan, op deze plek die je kunt zien als een verkeersriool, dan heeft dat nog meer zeggingskracht.”

Oud-provinciebestuurder Jaap Bond is tegenwoordig voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en hij benadrukt de betekenis van de dertigduizend tulpen voor de biodiversiteit. Omdat het vroege bloeiers zijn zijn de bijen er blij mee, zegt Bond. “Dit gaat niet ineens de hele stad vergroenen, maar alle beetjes helpen.”