Maagdenhuis en P.C. Hoofthuis beklad met 'Rudolf heeft gelijk'

Het lijkt geen toeval dat juist deze gebouwen zijn beklad. Hoewel het nog niet bekend is wie achter de uitingen zit, verwijst de tekst hoogstwaarschijnlijk naar Rudolf Valkhoff, oud-docent cultuurwetenschappen aan de UvA.



Hij werd in 2016 ontslagen, nadat hij een jaar eerder het gezicht was van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis.



Jammer

Een woordvoerder van de UvA zegt dat de universiteit het jammer vindt dat de onvrede op deze manier wordt geuit. "Iedereen mag een mening hebben, die wordt hier ook altijd veelvuldig geventileerd, maar het is heel jammer dat het nu op onze gebouwen wordt geklad. We gaan het schoonmaken, dat kost weer geld."



Het is een mogelijkheid dat de Autonome Universiteit - de actiegroep die eind september 2018 het P.C. Hoofthuis bezet hield - achter de bekladding zit. Zij hebben zich namelijk nog niet neergelegd bij het ontslag van Rudolf Valkhoff. Tijdens de laatste bezetting eisten ze een nieuwe aanstelling voor Valkhoff, anders zouden er 'harde sancties volgen'.



Strijd gestaakt

Zelf vocht Valkhoff zijn ontslag de afgelopen drie jaar aan, maar hij heeft zijn strijd naar eigen zeggen inmiddels gestaakt. De voormalige docent denkt dat hij is ontslagen vanwege zijn rol in de bezetting van 2015, de UvA beweert dat hij als docent niet voldoende functioneerde.



De UvA-woordvoerder: "De rechter heeft het ontslag van Valkhoff getoetst en hem ongelijk gegeven, de UvA heeft juist gehandeld."



Vorige week verloor Valkhoff ook het hoger beroep.