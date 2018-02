Maagdenhuis beklad, studenten doen oproep tot nieuw verzet

Docenten, staakt! studenten, bezet! DNU op Facebook

Die bezetting heeft voor te weinig verandering gezorgd, vindt de actiegroep. 'Politiek en bestuur doen nog steeds niets tegen de extreme werkdruk,' schrijft DNU op Facebook.



Profiel 2016

De UvA voert de kostbare herorganisatie van de faculteit Geesteswetenschappen (onder de naam profiel 2016 aanleiding voor de acties) volgens hen alsnog in. 'De adviezen van de commissie diversiteit zijn genegeerd en daarnaast is er in de afgelopen twee jaar maar liefst tien miljoen bezuinigd.'



Voorzitter Geert ten Dam van het college van bestuur van de UvA deelt de zorgen over werkdruk en onderfinanciering, maar zegt tegelijkertijd niet meer te kunnen doen dan nu gebeurt. Ze wijst erop dat de UvA als een van de weinige universiteiten in Nederland het pamflet WO in actie heeft ondertekend.



"De beschuldigingen dat er niets gebeurt, nou nou. Er wordt veel gepraat, we hebben een universiteitsforum opgericht, wekelijks gezamenlijke lunches en een online platform waar alle voorstellen al ingediend kunnen worden. Maar we kunnen niet op alle punten ijzer met handen breken."



De Maagdenhuisbezetting

In de nacht van 25 op 26 februari 2015 bestormden zo'n driehonderd boze studenten het Maagdenhuis, nadat ze eerder die maand al het nabijgelegen Bungehuis tien dagen bezet hadden.



Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan ging voor het oog van de media diezelfde avond nog bij ze langs, maar kon niet voorkomen dat het tot 11 april duurde voor de bezetting eindigde. De ME ontruimde het pand toen.



Toenmalig voorzitter Louise Gunning - voor veel demonstranten de kop van jut - diende haar ontslag in en er kwamen commissies en medezeggenschapsraden. Zonder veel resultaat, vindt DNU.



Revolte

Daarom wordt wat DNU betreft opnieuw een universiteitspand bezet en leggen docenten het werk neer. 'De studentenraden alleen zijn niet bij machte dit te stoppen. Een volgende revolte wel.'



Ten Dam zit allerminst op een nieuwe bezetting te wachten, maar schrikt niet van het dreigement. "Het staat studenten en medewerkers altijd vrij op te roepen tot actie."



