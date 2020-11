M. trapte prostituee in coma: ‘De knop ging om toen ze me uitlachte’

Wat ging er door Kees M. heen op die zondagochtend in het appartement aan de Oudezijds Achterburgwal 123B? Op die vraag probeerde de rechtbank dinsdag het antwoord te vinden.

Kees M. was in het appartement beland op uitnodiging van de Roemeense raamprostituee Simona. Aanvankelijk was het de bedoeling geweest om naar een hotel te gaan. Daarvoor had Kees 850 euro betaald. Bij het hotel deed niemand open. Daarop nam Simona haar klant omstreeks 6 uur ’s ochtends mee naar huis.

Medelijden

Een nerveus wiebelende Kees M., met zwaar Volendams accent gaf de rechtbank zijn versie van de gebeurtenissen daarna. Aanvankelijk was er alleen gepraat. “Ze vertelde dat haar dochter ziek was. Toen kreeg ik medelijden,” aldus M. “Ze wilde nog eens 300 euro. Omdat het bij haar thuis was. Ik had al 850 euro betaald en ik dacht: ‘anders is dat geld ook maar weg’. Dus heb ik betaald. Ze wilde mijn telefoonnummer en heeft een foto genomen van mijn ID-bewijs.”

Kees M. zou zijn daad na te veel drugs en drank hebben begaan. Beeld Hollandse Hoogte

Nadat de twee gedoucht hadden lag hij naakt op bed. “Ze ging een beetje pijpen,” vertelde M. “Toen ging ze een beetje raar doen. Ze liep de hele tijd naar achteren en ze zei ‘er is hier nog iemand’. Ze zei dat ze gek was. Dat ze een slecht persoon was. Dat ze een zombie was. Ze legde wc-papier op mijn buik. Ze maakte knipbewegingen met haar vingers. Ik dacht dat ze mijn lul eraf ging knippen. Toen werd ik heel angstig. Ik durfde niet weg te gaan, omdat ik dacht dat er mensen buiten stonden.”

Meer geld

Daarop zou Simona om meer geld gevraagd hebben. “Ze wilde eerst 250. Maar ik had niet meer. Dat heb ik haar laten zien. Ik had maar 130. Ik dacht dat ze filmpjes gemaakt had die ze ze online zou gooien als ik niet betaalde.”

Dergelijke foto’s of filmpjes zijn niet teruggevonden in de telefoon van het slachtoffer. Uit appjes blijkt dat Simona even voor half twaalf naar haar partner in Roemenië appte: ‘130, hij heeft nog meer.’ Twee minuten later pinde Kees M. 130 euro op haar mobiele pinapparaat. Even later appte ze: ‘Ik laat hem niet weggaan, want het is een Nederlander.’

“Ik heb de hele tijd gedacht: ‘ik wil weg’,” vertelde Kees M.

Uitlachen

Nadat hij uit woede een stoel kapot had geslagen, zakte hij in elkaar op het bed. “Toen ging ze me uitlachen. Dat lachje hoor ik nog steeds. Echt zo’n smerig lachje. Toen ging de knop om en werd het bij mij zwart. Ik heb haar een duw gegeven. Daarna wordt het een waas.”

Na afloop van de mishandeling lag Simona op de grond. “Ze is naar een kussen in de hoek van de kamer gekropen en daar op gaan liggen.”

Naar eigen zeggen heeft hij geprobeerd om naar buiten te komen. De deur zat op slot. De sleutel is pas na enkele dagen gevonden. Hij zat verstopt in een kledingstuk dat in een van de keukenkastjes lag. Omstreeks 13.00 uur belde M. kort met 112. De rechtbank wilde weten waarom hij na ongeveer een minuut weer ophing. “Ik was aan het bedakken,” aldus Kees M. In het Volendams betekent die uitdrukking dat er heel veel nare dingen tegelijkertijd gebeuren. “Ik vertrouwde niet dat het de politie was. Ik was paranoïde. Ik dacht dat ik vermoord zou worden.”

Gek gemaakt

Later appte hij vrienden om te zeggen dat ze de politie moeten waarschuwen omdat er iets vreselijks is gebeurd. ‘Heb n hoer naar de tyfus getrapt.’ Om kwart over twee die middag belde hij nogmaals met 112. Daarin zei hij dat hij gevochten had met een meid die op de vloer lag te snurken. “Ze heeft me helemaal gek gemaakt en toen hebben we gevochten.”

“Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd,” vertelde de zwakbegaafde Kees M. Hij kampte naar eigen zeggen in het verleden met depressieve gevoelens en had suïcidale gedachten. “Ik zou er vrede mee hebben gehad als ik al voor al deze gebeurtenissen zelfmoord had gepleegd,” vertelde hij.

Psychotisch

Hij staat bekend als een binnenvetter die moeilijk over zijn gevoelens praat. Daarnaast vertelde hij in de rechtbank dat hij in het verleden psychotisch was. Hij had al eens eerder gedacht dat hij vermoord zou worden.

Uit een recente rapportage is gebleken dat Kees M. lijdt aan ADHD en dat er mogelijk sprake is geweest van een psychose. Hoewel Kees M. wel is onderzocht, is er geen onderzoek naar zijn persoonlijkheid gedaan. “Er leek sprake van een jongeman die met te veel drank en drugs, zonder slaap, iemand ‘naar de tyfus heeft getrapt’. Daardoor is er geen persoonlijkheidsonderzoek geweest,” vertelde de officier van justitie.

De rechtbank wil dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de psychische gesteldheid van Kees M. Zowel psychologisch als psychiatrisch: ‘Om duidelijk te krijgen wat er gebeurd is en waarom.’