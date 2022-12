M.B. (23) krijgt 4 jaar cel voor beroven en verkrachten 19-jarige man na uitgaan

Beeld ANP / ANP XTRA

B. moet zijn slachtoffer 10.000 euro schadevergoeding betalen, die de staat zal voorschieten.

Justitie had vrijdagmorgen zes jaar cel plus gedwongen behandeling geëist. De rechtbank zette de uitzonderlijke stap meteen uitspraak te doen vanwege de extreme gevoeligheid van de zaak en het glasheldere dossier. De beroving en verkrachting zijn goeddeels door camera’s vastgelegd, het slachtoffer was ter plaatse gewond gevonden en de verdachte was met zijn spullen in de buurt aangetroffen. B. had ook envelopjes cocaïne bij zich.

Geheugenverlies ongeloofwaardig

Dat B. zich niets kan herinneren van de verkrachting, gelooft de rechtbank niet.

Het slachtoffer had na het uitgaan op het Leidseplein, in de vroege ochtend van 25 juli, geen taxi kunnen vinden en had er tijdens een wandeling richting Oud-West maar een besteld. Hij dutte in een portiek weg tot B. en twee vrienden hem wekten. Vooral B. sloeg hem en schopte hem tegen zijn hoofd, en beroofde hem van zijn jas, zonnebril en heuptasje.

Daarna trok B. hem mee een steeg in, mishandelde hem nogmaals en verkrachtte hem. Een tweede poging tot verkrachting mislukte omdat een vriend van B. ingreep.

Het slachtoffer deed aanvankelijk alleen aangifte van de beroving en verzweeg de verkrachting voor de politie. Pas toen de recherche die duidelijk zag op in beslag genomen camerabeelden, mét veelzeggend geluid, deed hij ook daarvan aangifte. Hij vertelde bang te zijn geweest dat hij ‘doodgeschopt’ zou worden.

De strafzaak werd behandeld in afwezigheid van zowel de verdachte als het slachtoffer.

Het slachtoffer schaamt zich zo dat ‘hij wil dat het niet is gebeurd’, zoals zijn moeder het treffend uitdrukte in een slachtofferverklaring. Ze vertelde dat haar zoon de zedenmisdrijven voor haar had verzwegen, tot ‘haar maag omdraaide’ toen ze daarover las in een artikel in Het Parool. “Pas vorige week kwam het hoge woord eruit,” vertelde de moeder. “Hij schaamt zich voor het feit dat hij slachtoffer is. Mijn zoon hoopt dat B. een lange gevangenisstraf krijgt, maar ook behandeld wordt zodat dit niet weer gebeurt.”

Veel alcohol en drugs

De verdachte was er niet omdat hij volgens zijn advocaat kampt met psychische klachten. De rechtbank wees het verzoek van officier van justitie Gerdine Dankers af de zaak uit te stellen en B. tegen zijn zin naar een nieuwe zitting te laten brengen, ‘omdat de feiten zo ontzettend ernstig zijn’.

De rechters verwachtten dat zijn gedwongen aanwezigheid geen nieuw licht op de zaak of B.’s persoon zou werpen, omdat hij volhoudt dat hij zich door overvloedig gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne en mdma niets herinnert van de verkrachting. De beroving ontkent hij: B. zegt de jas van het slachtoffer voor 50 euro van hem te hebben gekocht.

B. heeft ‘een belast verleden’. Zijn vader werd vermoord, zijn intelligentie is laag, hij heeft een strafblad voor met name diefstallen en woonde onder begeleiding. De psycholoog ziet een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Advocaat Michiel de Bruijn liet het oordeel over de feiten aan de rechtbank, gezien de camerabeelden en het dossier vol bewijs. “Nog steeds kan mijn cliënt zich bijzonder lastig voorstellen wat die avond gebeurd is, mogelijk door drank en drugs, in combinatie met kortsluiting in zijn hoofd.” Na de berichtgeving over de zaak is hij ‘verstoten uit zijn hele sociale omgeving’ en overgeplaatst naar een ander huis van bewaring. Officier van justitie Dankers gelooft evenmin dat B. niets meer van de verkrachting weet. Bovendien: “Als je drugs en alcohol neemt, is je handelen daarna nog volledig je eigen verantwoordelijkheid.”