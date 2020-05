Luxehotels: ‘Huidige situatie is kans voor andere stadspromotie’

Remco Groenhuijzen, algemeen directeur Mövenpick: ‘Omarm de bezoekers­economie' Beeld Linda Stulic

Nu de stad vanwege corona nauwelijks bezoekers en toeristen trekt, is het volgens Remco Groenhuijzen, voorzitter van het Luxury Hotel Overleg van 27 vier- en vijfsterrenhotels in Amsterdam, een uitgelezen moment voor een nieuw begin van de bezoekerseconomie. “Voorkom dat het weer ongehinderd losgaat en stippel uit hoe we weer terugkomen op een niveau dat we met z’n allen willen.”

Dat het gemeentebestuur de afgelopen jaren de steun aan stadspromotie tot een minimum heeft teruggedraaid, werkt volgens Groenhuijzen, die aan het hoofd staat van hotelier Mövenpick, averechts. Zeker nu met het versoepelen van de lockdownmaatregelen in de wereld de stroom bezoekers en toeristen weer op gang zal komen.

“Amsterdam&partners mocht niks meer met stadsmarketing doen. Dan houd je dus dat Amsterdam door de buitenwereld wordt gezien als de stad van de zonde, met een jointje en de Wallen.”

Professioneel

“Probeer dat om te keren. Maak nu juist weer promotie voor de stad ­gericht op de bezoekers die we hard nodig hebben. Zorg ervoor dat er voldoende geld vrijkomt voor professionele, gerichte en gecoördineerde stadspromotie.”

De hotels zijn bereid daaraan bij te dragen, organisatorisch en financieel. “We willen dat de bezoekers­economie weer wordt omarmd. Alle bezoekers worden nu over één kam geschoren. Dat levert veel schade op. Bezoekers aan congressen, beurzen en bijeenkomsten hebben enorme maatschappelijke en economische effecten. Dat is geen kraan die je even opendraait. Daar moet je voor lobbyen, dat moet je naar je toehalen.”

“De toeristische bezoeker moet je via de juiste kanalen bereiken: ­minder coffeeshop, meer cultuur en culinair. De tijd van I amsterdam is voorbij, ga gericht aan de slag. Hoe pijnlijk de huidige situatie ook is, dit is ook het moment voor een keiharde herstart.”

De bezoekersindustrie loopt volgens Groenhuijzen nog tegen terughoudendheid aan bij het college van b. en w. en de gemeenteraad. “Ik stel het op prijs dat de burgemeester en de wethouder Economische Zaken met ons praten over de huidige situatie. Maar een aantal politieke partijen trapt op de rem. Dat moet je juist niet doen. Kom met een deltaplan voor de bezoekerseconomie in de komende jaren.”

“We hebben nu een werkgroep met Amsterdam&partners, Schiphol, RAI, de musea, diamantairs en horeca om de stad weer op gang te krijgen. De gemeente zit daar niet direct bij. ­Terwijl zo’n plan door iedereen moet worden omarmd.”

Schoonmaak

De luxehotels pleiten voor verder overheidsingrijpen tegen overtoerisme. “De gemeente maakt daar nu een goede start mee met een Airbnb-­verbod in een deel van de binnenstad, de schoonmaak van de Wallen en de aanpak van toeristenzaken.”

Maar dat gaat hem nog niet ver genoeg. “Hanteer voor vakantieverhuur vanaf nu dezelfde regels op het ­gebied van veiligheid, hygiëne en duurzaamheid als je de hotels oplegt. Dan zal je zien dat het aantal Airbnb-woningen enorm daalt en verbeter je de kwaliteit van de stad. Want de ­problemen worden niet veroorzaakt door die 34.000 streng gereguleerde hotelkamers, maar vooral door de 21.000 woningen die de Amsterdammers zelf verhuren aan toeristen die hen overlast bezorgen.”

“Hotels dragen bij aan de sociale ­cohesie, vakantieverhuur slokt kostbare woonruimte op. Wij leveren arbeids­plaatsen: 12.000 voor de ­hotels, 65.000 voor de hele bezoekerseconomie. Wij delen onze restaurants, cafés en dakterrassen met de Amsterdammers. Wij dragen veel bij aan de economie van de stad. Dat doen Airbnb en de andere vakantieverhuurders allemaal niet, die delen niets met de stad.”