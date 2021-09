Luxe kledingwinkel in Jan Evertsenstraat doelwit van ramkraak, daders vluchten op scooter

Beeld Het Parool

Volgens de politie hebben vijf verdachten kleding meegenomen. In de winkel wordt luxe herenkleding verkocht. De verdachten zijn op scooters gevlucht in de richting van het Mercatorplein. Er is nog niemand aangehouden.

Agenten doen onderzoek op de plaats delict en de brandweer was aanwezig om de stabiliteit van het pand te controleren. Na de ramkraak hebben de verdachten een witte Renault Kangoo in de winkel achtergelaten. Dit voertuig is op de Staalmeesterslaan in Nieuw-West gestolen in de nacht van 16 op 17 september.

Harde knal

De auto is met veel vaart door de metalen rolluiken van de winkel gereden. Buurtbewoner Tess Renkens woont boven de modezaak. Ze hoorde de harde knal zelfs door haar oordoppen heen, maar dacht niet direct aan een ramkraak.

Op de Jan Evertsenstraat is rond 04.30 uur een busje ingereden op een kledingwinkel. Meerdere verdachten hebben geprobeerd goederen uit de winkel mee te nemen. Het is nog onbekend wat er buit is gemaakt. Meerdere eenheden zijn op dit moment nog op zoek naar de verdachten. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) 21 september 2021