Luxe jacht rijdt door P.C. Hooftstraat: ‘Was centimeterwerk’

Het in cadeauverpakking gehuld jacht, een Wajer 55 van het merk Wajer, was die dag vanuit de scheepswerf in het Friese Heeg naar Amsterdam gereden voor een fotoshoot, vertelt Dries Wajer (35). “We vonden het leuk om het schip voor onze jaarlijkse kerstkaart eens op de foto te zetten op deze plek. Want waar kun je nou mooie cadeautjes kopen? In de P.C. natuurlijk.”

Met behulp van twee begeleidingswagens reed het zestien meter lange schip dwars door de stad, over smalle straten en drukke trambanen. Op een filmpje dat online gedeeld is, is te zien dat het verkeer even moet wachten terwijl de Wajer-colonne op de Hobbemastraat een draai maakt, de P.C. Hooftstraat in. Omstanders staan met hun telefoons beeldmateriaal van het tafereel te maken.

‘Centimeterwerk’ was het, volgens Wajer. “We hadden van te voren wel gecheckt of het zou passen, maar je moet het nog wel even doen. Gelukkig konden de chauffeurs dat heel goed inschatten.”

Kerststunt

Het is overigens niet de eerste keer dat het Amsterdamse bedrijf Wajer een ludieke kerststunt uithaalt. Vorig jaar lieten ze nog een kerstman achter een jacht aan waterskiën. Het jaar daarvoor voer er een versierde boom over de grachten.

De Wajer 55 – met een prijskaartje vanaf 2,5 miljoen euro – is uiteindelijk zonder kleerscheuren op de kiek gezet, en daarna weer teruggebracht naar Heeg. “Hij staat weer veilig tussen z’n vriendjes, totdat iemand hem cadeau doet.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Wajer Yachts (@wajeryachts_official) op 25 Nov 2022 om 10:03 PST

De Wajerkerstkaart van 2020: een feestelijk tafereel varend over de Amsterdamse grachten. Beeld Wajer Yachts