Luxe auto’s in de P.C. krijgen carspotters op de knieën, maar ondernemers klagen

Jonge jongens fotografen dure auto's in de P.C. Hooftstraat. Beeld Dingena Mol

Alsof ze in ontzag niet anders kunnen dan door de knieën gaan. Knielen voor de hogepriesters van het autogebeuren. Grommend en knallend komen ze voorbij, de Mercedessen en BMW’s, de Ferrari’s en Lamborghini’s. Waarop de jochies buigen, met één of twee knieën het asfalt opzoeken om vanuit een laag camerastandpunt die perfecte foto te maken. Het heeft verduiveld veel weg van aanbidding.

Het is de P.C. Hooftstraat rond de lunch, het tijdstip waarop de hoogmis van het carspotten tot een climax komt. Terwijl er op terrasjes wordt gebrald onder het genot van wat bubbels, zwermen tientallen tieners in opperste staat van opwinding van de Van Baerlestraat naar de Hobbemastraat en terug. Net iets meer dan 374 meter asfalt is het, daarvoor zijn zij gekomen. Of beter: voor de bolides die over de P.C. als in een optocht aan hen voorbijtrekken.

Gepronk op wielen

Het is iets van de laatste jaren, zeggen de ondernemers die het met lede ogen gadeslaan. Niet die auto’s natuurlijk, de P.C. staat al decennia garant voor opzichtig gepronk, op wielen en op hoge hakken. Door oud en vooral ook nieuw geld. Niks nieuws per se.

Maar sinds dit jaar hebben zich daarbij ook jongens en jongetjes gevoegd die lijsten bij zich hebben. Die vinkjes zetten als er weer iets af te vinken valt. Als ze een foto hebben of een filmpje van auto’s die in alles agressie uitstralen. Carspotters zijn het. Vliegtuigspotters, maar dan met auto’s. Nerveuze types, de ogen schieten van links naar rechts, want je zal maar net die Lambo missen. Niet op camera betekent niet gezien.

Buitenmodel Mercedessen zijn favoriet. BMW’s en Audi’s doen het ook best goed. Tesla’s niet, zeggen klasgenoten Dennis Planting en Hugo Kroes, beiden 12, die deze middag speciaal zijn afgereisd uit Mijdrecht en Baambrugge. “Elektrische auto’s zijn niet interessant, het moet natuurlijk wel lawaai maken.”

‘Auto’s in het wild’

Planting en Kroes zijn niet de enigen die van ver komen. Sterker: velen komen van nog verder weg. Die doen een dagje P.C. om de verzameling zoveel mogelijk te vervolmaken. Ronan Polmann en Stan Molenaar, respectievelijk 17 en 16, kwamen met de trein uit Nijmegen. In Laren waren ze al geweest, recent bezochten ze met het oog op hun hobby de boulevard van Knokke-Heist, ook al zo’n gewezen carspotplaats. “Een autoshow is leuk, maar je wilt ze in het wild zien.”

De gemeenschap is tot op zekere hoogte hecht te noemen: de jongens kennen elkaar van de fora waar tips en trucs worden uitgewisseld. En van Insta en TikTok natuurlijk, waar zo ongeveer volautomatisch iedere geschoten bolide op wordt gepresenteerd. De 11-jarige Kasper Zagorski uit Alkmaar, zijn vader loopt hier ook ergens rond, sprint van hot naar her. “Bij de Albert Heijn staat een Ferrari Roma,” roept hij collegiaal. En weg schiet een handvol jochies, bang zo’n hoofdprijs nét mis te lopen.

Scooteralarmen gaan spontaan af

Mocht het onschuldig klinken, het roept de nodige irritatie op onder winkeliers in de straat. Bij de giftshop balen ze: “Veel autobezitters vinden al die aandacht wel leuk en geven extra gas. Het is een enorm lawaai.” Bij een kledingwinkel, ze willen de naam er niet bij vermeld hebben om potentiële klanten niet voor het hoofd te stoten, spreken ze van ‘idioot’ rijgedrag. Om de haverklap brult er een auto voorbij, zoveel lawaai producerend dat her en der alarmen van scooters spontaan afgaan.

Er moet een einde aan komen, zegt Patricia Linhard, die spreekt namens de gezamenlijke ondernemers. “Het gaat van kwaad tot erger. In de P.C. Hooftstraat, maar ook in de omliggende straten. Ze rijden veel te hard en veroorzaken veel te veel lawaai. Dit kan zo niet langer. Wij zijn met de gemeente in overleg en onderzoeken wat we kunnen doen. Hogere verkeersdrempels is een optie, maar dan ben je nog niet van het geluid af.”

Volgens Linhard wordt met bijzondere interesse een Rotterdams onderzoek gevolgd dat op het moment plaatsvindt. “Er zijn daar geluidsmeters geplaatst. Als iemand te veel decibellen veroorzaakt, volgt er automatisch een bekeuring. Als dat daar goed blijkt te werken, zouden we dat hier ook moeten invoeren.”