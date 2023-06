Luxe appartementencomplex The Mayor is every inch Ibiza (en in die zin stijlloos en dienend)

Het is de overtreffende trap wat luxe betreft: The Mayor aan de zuidkant van Amstelveen. Het voormalige hoofdkantoor van KPMG is volledig gestript en opnieuw opgebouwd met een stralend witte gevel. De oorspronkelijke organische architectuur heeft plaatsgemaakt voor een resort-gevoel.

Een koperen tafelbel waarmee de butler kan worden besteld: dat beeld uit de brochure van The Mayor is veelzeggend. Dit is high-end living en architecture, om het even op zijn Nederlands te zeggen. Exclusiviteit XL, en dat in Amstelveen. Het is met de afzichtelijke gated community Valerius aan het Valeriusplein het kostbaarste project in de Amsterdamse regio. Koopprijzen beginnen bij 1,5 miljoen en klimmen op tot bijna 3 miljoen. Dan heb je een tuinappartement waar geen einde aan lijkt te komen. Verder zijn er ook enkele villa’s op het terrein en uiteraard penthouses.

Twee derde is koop, een derde huur. Overbodig te zeggen dat The Mayor voornamelijk bevolkt zal worden door expats die Amstelveen verkiezen omdat het zo dicht bij Schiphol ligt en zo veilig dat je je fiets niet op slot hoeft te zetten. O nee, dit is geen publiek voor fietsen maar voor twee of meer Tesla’s die onbezorgd in de garage kunnen worden gestald.

Transformatie van een kolos

Tien jaar stond het voormalige hoofdkantoor van KPMG aan de A9 leeg, totdat een Duits pensioenfonds er brood in zag het te transformeren tot appartementen. KPMG had inmiddels richting Ouderkerk een nieuw gebouw laten optrekken, in dezelfde organische stijl. Dit verlaten kantoor zou nooit meer voor werk tot leven gewekt kunnen worden, zo kolossaal is het. Megakantoren zijn steeds minder geliefd, zeker na de corona-epidemie.

Marcel van der Schalk kreeg de opdracht deze kolos te transformeren. Hij leerde als 24-jarige het vak bij het bureau Alberts & Van Huut, dat eind jaren tachtig furore maakte met wat toen nog antroposofische architectuur heette. Alberts leerde hem een begrip dat Van der Schalk bij The Mayor in praktijk heeft gebracht: architecture styling. Hoe dat te vertalen of op te vatten? Architectuur die het goed doet in magazines, meer design dan constructie, meer look dan feel. Wat dat betreft, spreekt de brochure boekdelen. De camera met de groothoeklens heeft goed zijn best gedaan, het interieur overtreft de duurste hotelsuite.

Van de organische architectuur is niets meer over behalve een torentje aan de oostkant, waar het Franse it-bedrijf Atos in zit. De oplettende kijker ziet ook een schuine buitenmuur die ooit was gemetseld, maar nu in een witte stuc is gedoopt. Fraai accent overigens, omdat die breekt met het strakke silhouet van The Mayor. De witte strikolith – zo benadrukt de hoofdopzichter – zal beslist niet grauw worden, omdat de structuur met kwarts gruist: bij een regenbui spoelt de aanslag weg. De langwerpige balkons aan de noordkant zijn smal en krap maar volgens de architect nodig ter onderbreking van de gevel. Bovendien is een buitenruimte volgens het bouwbesluit verplicht.

Fijnzinnig tuinontwerp

Maar liefst een halve kilometer meet het gebouw van oost naar west. Die afstand hoeven de bewoners niet af te leggen. Er zijn 48 liften achter de aparte ingangen, er zijn loopbruggen tussen de verschillende vleugels en uiteraard zijn de ondergrondse parkeergarages per lift bereikbaar. Halverwege doorkruist een fiets- en voetgangerspad The Mayor – er is daar een poort die al bestond bij KPMG. Het geheel wordt bekroond met een fijnzinnig tuinontwerp van landschapsarchitect Lodewijk Baljon die struikgewas en boompjes in ovale bakken in de binnenhoven heeft geplant.

Voor even moeten de bewoners nog het verkeerslawaai van de A9 trotseren, die pal voor de deur ligt. Geen nood, er wordt druk gewerkt aan de tunnelbak waarin de snelweg komt te liggen – klaar in 2026. Dan kunnen de bewoners over een beplant plateau ter grootte van twee voetbalvelden naar het stadshart en het Meanderpark lopen.

Hoe zou je de architectuur het best kunnen typeren? The Mayor heeft de uitstraling van een mediterraan resort, het is every inch Ibiza (maar dat komt ook door de zonneschijn momenteel), er is geen detail dat verontrust of ontregelt. Dat zou een internationale gast alleen maar afschrikken. In die zin is The Mayor stijlloos en dienend, zoals de koperen tafelbel waarmee het personeel wordt besteld.