Luke de Fietsenmaker in Sarphatistraat halfjaar dicht vanwege heling

Beeld ANP

Uit een politierapportage blijkt dat het fietsenregister van de fietsenwinkel, ook wel het Digitaal Opkopers Register (DOR), sinds september 2019 niet op orde was.

Heling van fietsen en fietsaccu’s

De politie heeft geconcludeerd dat er over een langere tijdsperiode ‘criminele en openbare orde verstorende activiteiten’ plaats hebben gevonden vanuit het pand, zo schrijft de gemeente in het sluitingsbevel. Deze activiteiten bestaan vooral uit heling en/of diefstal van fietsen en fietsaccu’s. ‘Hierbij is het volgens de politie aannemelijk dat het pand een faciliterende rol is toebedeeld voor deze activiteiten.’

Tijdens verschillende controles van handhaving en de politie werden gestolen goederen in het pand gevonden. Ook zou de eigenaar personen in het pand laten overnachten in ruil voor legale en illegale arbeid, zoals het helpen van klanten in de winkel en het plegen van (fiets)diefstallen.

Het woon- en leefklimaat zou ‘ernstig aangetast’ zijn en de openbare orde zou ‘ernstig verstoord’ zijn. Daarom moet de zaak voor zeker zes maanden sluiten. De eigenaar van Luke de Fietsenmaker wil niet reageren op het besluit van de gemeente.