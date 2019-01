Luiers in Oost straks als proef in aparte afvalbak

Op vijf plekken in Oost worden vanaf eind deze week tijdelijk containers geplaatst waar de luiers in kunnen worden gegooid. Het gaat om twee locaties van kinderopvang Partou en drie drogisterijen.



Het stadsdeel wil met de proef kijken of mensen bereid zijn luiers apart te bewaren. Nu eindigen de luiers gewoon bij het huisvuil. Uit een steekproef bleek de Amsterdamse grijze zak voor gemiddeld 5,2 procent gevuld met luiers en incontinentiemateriaal. Per jaar is dat 13 kilo per Amsterdammer.



En dat terwijl materialen uit de luiers zich goed laten hergebruiken. Zo is het plastic uit de omhulsels weer bruikbaar als grondstoffen, voor dopjes van schoonmaakmiddelen bijvoorbeeld.



Recyclen

Afvalverwerker AEB Amsterdam werkt daarom aan een installatie waarmee luiers te recyclen zijn. Dat gebeurt in samenwerking met Procter & Gamble, bekend van Pampers. Die kunnen bijvoorbeeld de absorberende korrels uit de luiers opnieuw gebruiken.



In een aantal gemeentes in Nederland staan op sommige plekken al aparte bakken voor luiers. Ook verschillende kinderdagverblijven, natuurlijk grootgebruikers van luiers, zamelen ze al gescheiden in.



De proef in Oost duurt ongeveer drie maanden.