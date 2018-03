Luidruchtige huurster moet na 34 jaar vertrekken

Hiernaast moet de vrouw bijna 1500 euro aan achterstallige huur betalen. Dat heeft de kantonrechter vrijdag bepaald.



Al in 2001 kwamen de eerste klachten binnen over de huurster. Hierna ging het even goed, maar er was later opnieuw sprake van ernstige overlast. Woningcorporatie Stadgenoot besloot te procederen.



De vrouw zou de omwonenden intimideren en was over het algemeen erg aggressief. De verhuurder en ingeschakelde instanties werden nauwelijks binnengelaten. Bovendien heeft de vrouw zich ook schuldig gemaakt aan woonfraude. Ze heeft haar woning illegaal onderverhuurd in 2016 en 2017.



Al deze schendingen van de huurovereenkomst maken dat de rechter die overeenkomst ontbindt en daarmee de huurster verplicht te vertrekken.



Woningcorporaties speuren met speciale teams gevallen van fraude op: Het woningfraudeteam komt altijd onaangekondigd