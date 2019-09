Lugubere details bij moordzaak op Amsterdams No-Surrenderlid

Leden van motorclub No Surrender verzamelen bij een boot voorafgaand aan de uitvaart van captain Brian Dalfour. Beeld ANP

De rechtbank besprak alle schotwonden bij de betrokkenen. Daaruit blijkt dat de twee slachtoffers van onderen beschoten zouden moeten zijn. Maar ook vertelde de rechter hoe Nadzak een spoor van bloed achterliet toen hij langs de muur in elkaar moet zijn gezakt.De verdachten zijn vijf Belgen en een Nederlander.

De twee omgekomen mannen zouden van plan zijn geweest de Belgen te beroven. Er zou 15 kilo cocaïne worden verkocht. De Nederlanders waren uit op het geld van de Belgen. Maandag worden bij de rechtbank in Breda de Belgen gehoord. Donderdag komt het Openbaar Ministerie met strafeisen.

Amsterdamse afdeling

Dalfour was de leider van de Amsterdamse afdeling van motorclub No Surrender. Die omstreden motorclub groeide in Amsterdam destijds erg snel, en de aanstelling van Dalfour werd toen als opmerkelijk gezien.

Hij was een beroepscrimineel die veel contact had met andere bekende criminelen. Zo trok hij op met de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Dalfour werd voor verschillende geweldsmisdrijven gearresteerd, en werd veroordeeld voor doodslag tijdens een ripdeal in de jaren negentig.