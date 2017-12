Luciano D. ook verdacht van gewelddadige woningoverval Zuid

D. werd als minderjarige in 2015 schuldig bevonden aan het plegen van twee gewapende overvallen. Meerdere malen ontsnapte hij uit de jeugddetentie. Nadat de politie hem eind september wist op te pakken, moest hij terug naar de jeugdinrichting.



Nu wordt D. ook verdacht van het overvallen van een woning in de Herman Gorterstraat op 14 september, een paar dagen voordat hij werd opgepakt.



Pakketbezorger

Een 56-jarige man werd toen met veel geweld overvallen door twee mannen die zich voordeden als pakketbezorger. De man werd zijn huis in geduwd en bedreigd met een vuurwapen. Ook werd hij mishandeld en vastgebonden.



De daders namen onder meer tientallen sieraden mee. Daarna vluchtte het duo in de Maserati van de bewoner, die vervolgens werd achtergelaten in West.



Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat er een 20- en 19-jarige Amsterdammer vastzitten voor de woningoverval in Zuid op 14 september.



De advocaat van D., Chrissy Stroobach, bevestigt dat D. wordt verdacht van die woningoverval, maar wil eerst met haar cliënt bespreken of hij inhoudelijk wil reageren. Wel zegt D. dat hij onschuldig is.