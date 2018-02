Luchtvrachtsector wil 2000 slots van Schiphol

"Als het toch tot een verdeling komt dan ik hou me vast aan het KLM-voorstel om niet gevlogen slots op Schiphol voor een kwart aan de vrachtsector toe te wijzen, voor de rest aan lijndienstmaatschappijen. Dat houdt al in dat we er komende zomer vijfhonderd vluchten bij krijgen."



Overheid

De vrachtsector overlegt donderdag met Schiphol. "Er is tot nu toe niet met ons over gepraat en zover ik begrijp met de andere maatschappijen evenmin. Schiphol moet er op gericht zijn de 500.000 vluchten die maximaal mogelijk zijn ook helemaal aan te bieden. Slots die niet worden gevlogen, moeten opnieuw worden uitgegeven. Dat levert Nederland het meeste op. Zo'n besluit zou ook niet bij Schiphol moeten liggen, maar bij overheid in Den Haag."



Ruzie

Vorig jaar ontstond onenigheid omdat vrachtmaatschappijen die hun slots op Schiphol niet op tijd gebruikten, deze voor altijd kwijt raakten. Dat leidde tot een ruzie met Rusland. Toen de Russische vrachtmaatschappij Air Bridge Cargo slots kwijtraakte, dreigde de regering-Poetin overvliegrechten boven Siberië, cruciaal voor KLM, af te pakken.



In de nasleep van de affaire week een aantal vrachtvliegers uit naar Luik en Brussel. Inmiddels is een regeling waarbij vrachtvliegers, die minder punctueel kunnen vliegen, een uitzonderingspositie krijgen, op een haar na akkoord.