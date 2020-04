Luchtvracht staat bij KLM nu zelfs op de stoelen

KLM vervoert nu cruciale luchtvracht, waaronder mondkapjes, op de passagiersstoelen. Beeld KLM

Donderdagochtend arriveerde vlucht KL896 op Schiphol met aan boord medische hulpgoederen – niet alleen in het vrachtruim, maar ook in de cabine.

Zowel in de bagagebakken, waar normaal koffertjes liggen, als vastgegespt in de stoelen nam de Boeing 777-300 – het grootste toestel in de KLM-vloot – ruim 400 dozen met mondkapjes en beschermende kledij mee. “Zo vergroten we de vrachtcapaciteit per toestel in een klap met 40 procent,” zegt Adriaan den Heijer, cargotopman bij Air France-KLM.

De maatschappij pendelt al sinds de uitbraak van de coronacrisis met verder lege passagierstoestellen tussen Nederland en China om in het vrachtruim medische hulpgoederen, onderdelen voor zorgapparatuur en elektronica naar Schiphol te brengen.

De behoefte aan vrachtruimte is zo hoog dat KLM – op voorspraak van Philips, dat een gestage stroom onderdelen nodig heeft voor de productie van cruciale medische apparatuur – deze maand ook weer drie Boeings 747-combi’s inzet die juist in maart halsoverkop met pensioen werden gestuurd.

Nog is het niet voldoende. “De vraag naar luchtvracht blijft stijgen, vooral naar hulpgoederen,” zegt Den Heijer. “We moesten een manier bedenken om die te beantwoorden. Als je dan na zo’n vrachtvlucht in een lege passagierscabine keek, dan lag daar de oplossing.” Binnen vier weken was het geregeld, inclusief veiligheidsvoorzieningen en goedkeuring.

Hotspots voor hulpgoederen

De maatschappij wil vaker vracht in de cabine van 777’s meenemen vanuit Sjanghai, Peking en Hongkong. Wel komt er heel wat kijken bij het vervoer. De vloer van de passagierscabine is lang niet zo sterk als die van het ondergelegen vrachtruim, dus de lading mag niet te zwaar zijn. KLM heeft ook overwogen de stoelen weg te halen, maar dat lijkt vooralsnog weinig winst op te leveren. “Bovendien kunnen we aan die stoelen vracht vastzetten.”

Met het laden en lossen valt het reuze mee. “We hebben een man of tien nodig om dat te doen, inclusief alle coronaregels om onderling afstand te houden. We dachten toch wel vier uur voor laden en lossen nodig te hebben, maar in Sjanghai waren we in twee uur klaar. Op Schiphol zelfs in 45 minuten.” Donderdagmiddag al was de voorraad van 300.000 mondkapjes afgeleverd bij ziekenhuizen en zorginstellingen.

“Zo geven we onze mensen ook weer meer werk omhanden. Dat leidt ook tot enthousiasme in de vrachtgebouwen. Iedereen beseft dat dit heel belangrijk werk is. Het is heel tastbaar als je een doos met mondkapjes in de hand hebt.”

Vluchten uitbreiden

Vracht, niet passagiers, houdt KLM operationeel nu overeind. Waar in maart het vrachtaanbod een kwart daalde, nam het passagiersaantal bijna 55 procent af. Inmiddels is het aantal passagiersvluchten nog verder teruggebracht.

“De vracht is toch door blijven draaien,” zegt Den Heijer. “De vraag neemt ook weer verder toe. Het zijn nog lang geen oude cijfers, maar we zitten nu op 90 intercontinentale vluchten per week en denken dat snel uit te breiden. We zien ook mondjesmaat de productie weer op gang komen. In China gebeurt dit al. Maar ook in Duitsland en Italië.”

“De wereld is door corona totaal veranderd. We moeten de vrachtketens wereldwijd zo goed mogelijk in stand houden, met name de aan- en afvoer van kritische goederen, medische producten maar ook levensmiddelen als groente, fruit, vlees, vis en IT-apparatuur.”

Omdat die vluchten grotendeels toch al met passagierstoestellen worden gedaan, wordt het zo ook eenvoudiger om straks weer met passagiers naar China of de Verenigde Staten te vliegen. “Wij beseffen dat we een rol spelen om zowel de economie als de KLM op gang te houden. We realiseren ons dat de situatie van het bedrijf heel ernstig is.”